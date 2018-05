M5s-Lega | all' ultimo atto | Ci siamo Salvini | Meglio barbari che

Governo : Martina - Lega-M5s giocano su pelle Paese - mobilitazione Pd : Roma, 16 mag. (Adnkronos) – “Lega e Cinque Stelle stanno giocando sulla pelle dell’Italia. Dall’assemblea nazionale la nostra mobilitazione per l’alternativa”. Lo dichiara il segretario reggente del Partito democratico, Maurizio Martina.“E’ preoccupante per l’Italia il gioco che stanno facendo Lega e Cinque Stelle con i contenuti pericolosi circolati con la bozza di contratto di Governo. Già ...

Governo M5s-Lega - Salvini : "Accordo Fornero e immigrazione"/ Video - vertice con Di Maio : "Minacce Ue stimolo" : Governo M5s-Lega, le ultime notizie: terminato il vertice con Luigi Di Maio, Matteo Salvini, "accordo su Fornero e immigrazione". Al lavoro su contratto di Governo, intesa vicina?(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 12:37:00 GMT)

Governo M5s-Lega - ultimo giorno di lavoro sul contratto. Salvini : “Intesa sulla Fornero. Ministro Lega garante confini” : La giornata si annuncia quella della chiusura del contratto di Governo tra M5s e Lega. Lo dicono i Cinquestelle, lo dice anche la Lega. “Ovviamente dobbiamo sistemare le questioni dirimenti, ma ci stiamo lavorando” spiega Luigi Di Maio. Con i grillini “si ragiona positivamente” conferma Matteo Salvini: “Abbiamo fatto bei passi avanti”. Il segretario della Lega assicura che è stato trovato un punto di incontro ...

Ultime pensioni quota 100 e 41 - M5s-Lega : quanti escono e come nel 2019 e 2020? : Cosa succederebbe se la pensione anticipata a quota 100 e le uscite con pensioni a quota 41 fossero introdotte già a partire dal 1° gennaio 2019, quando per la pensione di vecchiaia saranno richiesti 67 anni di età? E' questa la domanda che si pongono tanti lavoratori prossimi alla pensione sulla base delle ipotesi che si stanno facendo in queste Ultime settimane relative ai programmi condivisi per il superamento della riforma Fornero del M5S e ...

Le condizioni di Salvini per un governo Lega-M5s - VIDEO : "Fare il premier sarebbe un onore, ma sono disposto a fare un passo di lato" ha detto Matteo Salvini su Facebook presentando agli elettori le condizioni della Lega per un governo con i 5 stelle.

Programma M5s-Lega - Centinaio : "Chi l'ha fatto uscire è un cretino" : La bozza del Programma tra Movimento Cinque Stelle e Lega ha fatto parecchio discutere. Pubblicata in esclusiva dall'Huffpost di fatto ha creato non pochi problemi al tavolo tecnico tra leghisti e ...

Scuola - basta chiamata diretta? L’accordo tra Lega e M5s : Sembra che il mondo della Scuola stia vedendo la fine di un’era. Importanti cambiamenti sono all’orizzonte e ed il possibile accordo tra Lega e M5S per il nuovo esecutivo si presenta come foriero di novità. Prima di tutto, come riportato dall’Huffington Post italiano, la chiamata diretta diverrà a breve solo un ricordo. Questo (e non […] L'articolo Scuola, basta chiamata diretta? L’accordo tra Lega e M5S proviene da ...

Bozza di accordo Lega-M5s - su lo spread Milano a -1 - 5% - la benzina sopra 1 - 6 euro Il commento - Se si scherza con il fuoco : Piazza Affari parte in rosso e segna la performance peggiore in Europa in calo dello 1,5% in scia dell’incertezza politica. Sale lo spread e gli aumenti del petrolio fanno alzare anche i prezzi alla pompa

Countdown governo M5s-Lega : "Stiamo per chiudere - ipotesi staffetta o premier terzo" : Prosegue a ritmo serrato la trattativa tra Di Maio e Salvini per cercare di trovare un accordo che permetta di dare un governo al Paese dopo più di 70 giorni di stallo...

Ripartito tavolo M5s-Lega per il governo - Casalino : 'Oggi chiudiamo' : Alla Camera è Ripartito il tavolo M5s-Lega, in quello che potrebbe essere, secondo il capogruppo M5s al Senato, Danilo Toninelli, "un giorno importante, tra oggi e domani si potrebbe chiudere", mentre ...

Contratto M5s-Lega - trattativa al rush finale. I cinquestelle 'Chiudiamo oggi' : ROMA - Si è aperto questa mattina l'ennesimo tavolo tecnico sul Contratto di programma per il governo M5s-Lega. L'obiettivo degli sherpa dei due partiti è quello di chiudere entro oggi. Come conferma ...

Beppe Grillo a Newsweek/ Referendum Italexit : "Euro a due velocità. Il Governo M5s-Lega si fa" : Beppe Grillo, l'intervista a Newsweek: 'contratto di Governo M5s-Lega? Serve tempo ma si farà. Serve un'Euro a 2 velocità' e ripropone il Referendum.

Premier del M5s (non Di Maio) Salvini all'Interno - Giorgetti all'Economia I ministeri chiave alla Lega Su Affari i nomi del governo M5s-Lega : governo Lega-M5S. Ultimissimi insight raccolti da Affaritaliani.it da uno dei partecipanti al tavolo delle trattative. Sembra tramontare l'ipotesi della staffetta a Palazzo Chigi. "Il Premier sarà un esponente dei 5 Stelle, ma non Luigi Di Maio. Segui su Affaritaliani.it

Il governo Lega-M5s costa 100 miliardi di euro : Italia, i partiti populisti vogliono spendere 100 miliardi per formare il loro governo Londra, 16 mag 08:37 - (Agenzia Nova) - I partiti populisti italiani il Movimento 5 stelle capeggiato da Luigi di Maio e la Lega guidata da Matteo Salvini, hanno chiesto al presidente della Repubblica, Sergio Matt