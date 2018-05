M5S e Lega chiudono programma | ma sul premier si tratta ancora

Governo M5S-Lega : "contratto di Governo ultimato" : 18.45 - Le nuove dichiarazioni di Luigi Di Maio lasciano immaginare qualcosa di rivoluzionario per l'Italia. Il leader di M5S parla addirittura del contratto di Governo stilato insieme alla Lega come della "più grande novità politica degli ultimi 20 anni".18.10 - Il Quirinale comincia a mostrare segni di insofferenza. Pur aver concesso ulteriori giorni a Salvini e Di Maio, l'invio della bozza del testo del contratto di Governo non è stata ...

La bozza M5S-Lega affonda la Borsa e lo spread vola a 150 : Roma, 16 mag. , askanews, Anche se superata la bozza targata M5s e Lega per il contratto di governo affonda Piazza Affari e fa volare lo spread. L'ipotesi circa la richiesta alla Bce di cancellare 250 ...

Governo M5S-Lega - 40 pagine di contratto : ci sono i vaccini - non uscita dall'euro : Chiuso il tavolo tecnico M5S-Lega sul programma del nuovo Governo. Non ci sarebbe più la previsione dell'opzione di uscita dall'euro. Nel documento ci sarà soltanto un...

Chiuso tavolo M5S-Lega per il governo : nel contratto non c'è l'uscita dall'euro : ...che grazie al dialogo con la Lega "abbiamo messo a punto nuove procedure per il dialogo con la Ue sia per la delegazione tecnica da portare" a Bruxelles a supporto della delegazione politica. PIU ...

Chiuso accordo M5S-Lega : restano 6 nodi : 18.56 Il contratto di governo M5S-Lega è stato Chiuso.Lo rende noto Rocco Casalino, capo della comunicazione M5S. "Ci sono stati degli applausi alla fine e ci siamo tutti abbracciati" ha raccontato. Un programma di 40 pagine e 22 punti: sarà sottoposto ai due leader Di Maio e Salvini che dovranno sciogliere gli ultimi nodi,cioè "6 punti,appena 6 righe" minimizza Casalino. Nel contratto non c'è l'uscita dall'euro, non ci sarebbe il referendum ...

Orban : 'M5S-Lega? In Italia ho un solo grande amico Berlusconi' : ...delle riabilitazione decretata dal tribunale di Milano e porterà con sè alcune delle risposte alle domande che i partner del Ppe gli rivolgeranno per cercare di comprendere la situazione politica in ...

TRATTATIVA SALVINI-DI MAIO PER IL GOVERNO/ Accordo M5S-Lega sull’Ue : vertice stasera - poi nome premier : GOVERNO M5s-Lega, ultime notizie: stasera nuovo vertice con Luigi Di MAIO e Matteo Salvini. "Accordo su Fornero, Ue e immigrazione". Contratto di GOVERNO terminato: si attende nome premier(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 18:40:00 GMT)

La bozza del contratto M5S-Lega pubblicata da HuffPost Italia fa il giro delle testate mondiali : Il documento pubblicato ieri da Huffington Post Italia - la copia del contratto per il governo del cambiamento "sottoscritto dal Signor Luigi Di Maio Capo politico del Movimento 5 Stelle e dal Signor Matteo Salvini Segretario Federale della Lega" (queste le testuali parole che compaiono all'inizio della bozza di accordo) - ha fatto il giro del web. Non solo in Italia, ma anche all'estero. Molte le testate straniere che hanno ripreso l'esclusiva, ...

Governo M5S-Lega - Mattarella attende testo definitivo programma : Le delegazioni di Lega e M5s, nel corso delle consultazioni di lunedì scorso, hanno voluto lasciare al presidente della Repubblica Sergio Mattarella la bozza dell'accordo di programma...

Governo - dopo la bozza del contratto tra Lega e M5S salgono i tassi sui Btp e lo spread si allarga a 151 punti : Fiammata dei tassi di interesse sui Btp italiani il giorno dopo la rivelazione di una bozza (superata) del contratto di Governo in discussione tra Lega e M5s, in cui compariva tra il resto la richiesta alla Bce di annullare 250 miliardi di debito pubblico italiano su un totale di oltre 2.300. Il rendimento dei titoli di Stato a dieci anni ha superato il 2,1%, il massimo dall’inizio dell’anno. Di conseguenza lo spread (cioè il ...

Lo spread sfonda quota 150. Piazza Affari in rosso (-2 - 3%) sconta il contratto M5S-Lega : Piazza Affari la peggiore in Europa dopo le indiscrezioni sulla bozza di accordo tra i due partiti in cui si ipotizza anche la richiesta alla Bce di cancellare 250 mld di debito. Male le banche, giù Mediaset, in volata Saipem. Vittoria Asssicurazioni la migliore dopo opas a 14 euro per delisting...

