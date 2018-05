L' ultima idea della Raggi | Pecore come tosaerba

Roma - pecore per tosare l’erba dei parchi : l’ultima idea della giunta Raggi : L’annuncio dell’assessore all’Ambiente Montanari su Facebook: «C’è già l’esempio di Berlino». Coldiretti: «50mila pecore già pronte»

Migranti - l'ultima idea di Trump : minori trattenuti nelle basi militari : La lotta di Donald Trump all'immigrazione clandestina non conosce sosta. Ora è il turno dei minorenni, anche loro sotto la scure del presidente degli Stati Uniti.L'amministrazione americana ha appena partorito una nuova idea: bloccare i cosiddetti "baby-immigrati" e trasferirli nelle basi militari, in apposite strutture. Secondo il Washington Post, i minorenni entrati illegalmente negli Stati Uniti (in particolare dal confine con il Messico) e ...

[Il retroscena] Di Maio cambia idea sul professore e il governo non parte. Salvini si arrabbia e lancia ultimatum : E invece nulla: non poteva diventare premier uno che difende i vitalizi - bandiera del Movimento - in quanto garanti della libertà di fare politica. E poi no, non sarebbe stato possibile spiegare ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Torino - si allontana Balotelli : ecco l’ultima idea per la ‘spalla’ di Belotti : Calciomercato Torino – Il Torino è concentrato sulle ultime due giornate di campionato, ormai nessun obiettivo per la squadra di Walter Mazzarri e pensiero rivolto inevitabilmente alla prossima stagione ed in particolar modo al mercato. Il modulo sarà il 3-5-2, si cerca quindi una spalla per l’attaccante Belotti, negli ultimi giorni si era parlato molto di Balotelli, come dalle foto in Esclusiva riportate ieri da Sport Fair Super ...

Che cos’è il “governo di tregua” - l’ultima (pessima) idea per uscire dallo stallo : Un governo semi-istituzionale con un orizzonte temporale limitato e pochi obiettivi: di che parliamo con l'espressione "governo di tregua".Continua a leggere

QUESTO NOSTRO AMORE 80/ Anticipazioni ultima puntata : Anna cambierà idea? (finale di stagione) : QUESTO NOSTRO AMORE 80, Anticipazioni dell'1 maggio 2018, in prima Tv su Rai 1. Ettore e Anna si sposeranno? Benedetta dovrà risolvere tutto con Bernardo.(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 07:05:00 GMT)

'Il governo? Ho un'idea...'. Berlusconi - l'ultima speranza per non farsi fregare dal M5s : 'Abbiamo le nostre idee su come potrebbe esser risolta la questione urgente del governo del Paese. Ma non è questo il momento per esporle'. Silvio Berlusconi è didascalico. Forza Italia affronta il ...

Di Maio - ultimatum a Salvini : intanto Calenda lancia una nuova idea in casa PD : Dopo il secondo giro di consultazioni andato di fatto a vuoto, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è riservato qualche giorno per decidere le prossime mosse, quelle che con ogni probabilità dovranno far uscire il Paese dalla fase di stallo che si sta vivendo in questo periodo, favorendo la formazione di un nuovo governo. In questo momento la favorita a ricevere il pre-incarico da parte del Capo dello Stato sembra Elisabetta ...