Luca Traini | perizia psichiatrica per l' autore della sparatoria contro i migranti a

Sparatoria Macerata - fissata perizia psichiatrica per Luca Traini : Sparatoria Macerata, fissata perizia psichiatrica per Luca Traini Sparatoria Macerata, fissata perizia psichiatrica per Luca Traini Continua a leggere L'articolo Sparatoria Macerata, fissata perizia psichiatrica per Luca Traini proviene da NewsGo.

Macerata - Luca Traini verrà sottoposto a una perizia psichiatrica : “Verificare la capacità d’intendere e di volere” : Luca Traini verrà sottoposto a una perizia psichiatrica sulla capacità d’intendere e di volere. Lo ha deciso la Corte d’assise di Macerata nel processo con rito abbreviato a carico dell’autore della sparatoria contro i migranti africani il 3 febbraio scorso per ‘vendicare’ l’uccisione di Pamela Mastropietro. L’incarico verrà affidato il 23 maggio prossimo allo psichiatra, criminologo e scrittore Massimo ...

È cominciato il processo a Luca Traini per la tentata strage di Macerata : Una settimana per decidere. È il tempo che si è presa la Corte d'Assise di Macerata per dare una risposta alla richiesta della procura della Repubblica di effettuare una perizia psichiatrica su Luca ...

Luca Traini macerata processo rito abbreviato : Una settimana per decidere. È il tempo che si è presa la Corte d'Assise di macerata per dare una risposta alla richiesta della procura della Repubblica di effettuare una perizia psichiatrica su luca traini, il 28enne di Tolentino, accusato di tentata strage aggravata dall'odio razziale, sei tentati omicidi, porto abusivo d'arma e altri reati minori. In aula, oggi, ci sono anche alcune delle persone ferite a ...

Macerata - processo a Luca Traini. Chiesto il rito abbreviato. Il suo avvocato : “E’ un gigante buono” : Luca Traini ha Chiesto di essere giudicato con rito abbreviato. Nel frattempo la Procura di Macerata ha riChiesto che nei suoi confronti venga effettuata una perizia psichiatrica.Continua a leggere

Luca Traini - procura contesta nuova legge su propaganda razziale. Imputato dà consenso ad abbreviato : A Luca Traini, l’uomo che il 3 febbraio scorso sparò contro alcuni stranieri per vendicare la morte di Pamela Mastropietro, il procuratore di Macerata Giovanni Giorgio ha contestato la nuova fattispecie di “propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa”. Il reato è previsto dal nuovo art. 604 bis del codice penale introdotto contestualmente alla recente abrogazione dell’art. 3 ...

Le reazioni razziste contro Jennifer - la ragazza nigeriana ferita da Luca Traini a Macerata : ... lo stesso Matteo Salvini non perde occasione per strumentalizzare qualsiasi notizia di cronaca per esasperare l'odio razziale dei propri sostenitori: deve tenersi allenato per la prossima campagna ...

Luca Traini - RAID A MACERATA/ Video "volevo vendicare Pamela - non rinnego niente. Spacciatori sono tutti neri” : Comincia domani il processo contro LUCA TRAINI, l'uomo che lo scorso febbraio sparò dalla macchina contro diversi migranti ferendone alcuni, è accusato di tentata strage(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 13:22:00 GMT)

L'interrogatorio di Luca Traini : "Non rinnego niente - ora vi spiego perché mi sono estremizzato" : sono passati oltre 3 mesi da quel 3 febbraio in cui Luca Traini salì a bordo della sua auto nera per vendicare la morte di Pamela Mastropietro, la 18enne romana uccisa e fatta a pezzi dal nigeriano Innocent Osegale e altri 2 connazzionali.Ora il 28enne di Tolentino affronterà il processo alla Corte d' assise del Tribunale di Macerata per strage, tentato omicidio plurimo, porto illegale di pistola e munizioni, esplosione pericolosa in aria di ...

Sparatoria di Macerata - una ragazza ferita chiederà 750mila euro a Luca Traini : Sparatoria di Macerata, una ragazza ferita chiederà 750mila euro a Luca Traini Jennifer, 25 anni di origine nigeriana, era stata colpita a una spalla da Luca Traini. Il legale dell’uomo punta a provare la seminfermità Continua a leggere

I fiori di Luca Traini alla mamma di Pamela Mastropietro : "Ci hanno fatto piacere - nessun imbarazzo" : Tra i numerosi fiori, in omaggio a Pamela nel giorno dei suoi funerali, ci sono anche quelli di Luca Traini, l'uomo che per 'vendicare' la ragazza sparò all'impazzata a Macerata contro alcuni migranti qualche giorno dopo il ritrovamento del corpo della ragazza, fatta a pezzi, e messa in due valigie.A ricevere i fiori è stata la mamma della ragazza, Alessandra Verni, consegnati dal fratello e dalla cugina. Al Corriere della sera, la ...

L'addio a Pamela Mastropietro : anche i fiori di Luca Traini ai funerali : Grande partecipazione a Roma ai funerali di Pamela Mastropietro, la ragazza di 18 anni uccisa e fatta a pezzi lo scorso 30 gennaio a...

FUNERALI DI PAMELA MASTROPIETRO : IL GESTO DI Luca TRAINI : PAMELA MASTROPIETRO e LUCA TRAINI I fiori adesso sono un'ulteriore conferma del collegamento tra i due efferati casi di cronaca. TRAINI stesso non ha mai nascosto di aver agito perché profondamente ...

Funerali Pamela : mazzo di fiori da Luca Traini - l’autore del raid razzista a Macerata : Un mazzo di fiori è stato fatto recapitare da Traini all’obitorio di Macerata per l’ultimo saluto alla 18enne prima della partenza dl feretro per Roma dove sabato ci saranno i Funerali.Continua a leggere