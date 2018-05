Lotto e SuperEnalotto | i numeri dell' ultima estrazione Caccia a 9 fortunati | rischiano

Lotto/ Estrazioni di oggi 10eLotto e SuperenaLotto 15 maggio 2018 : nessun 6 - quote e numeri vincenti : Estrazione del LOTTO e SuperenaLOTTO di oggi 15 maggio: 10eLOTTO, numeri vincenti del concorso Sisal n.58/2018: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 00:58:00 GMT)

SuperenaLotto - la sestina vincente : 3 - 10 - 38 - 52 - 65 - 71 : Questa la combinazione vincente del concorso numero 58 di martedì 15 maggio 2018 del Superenalotto: 3 - 10 - 38 - 52 - 65 - 71. Numero Jolly: 1, numero SuperStar: 49.

Estrazione SuperEnaLotto del 15 Maggio 2018 : Estrazione SuperEnalotto, ecco la sestina vincente, più numeri, jolly e superstar, estratti nel concorso numero 58 del 15 Maggio 2018. Estrazione SuperEnalotto di martedì 15/05/2018 Combinazione Vincente Jolly SS 3 10 38 52 65 71 1 49 Jackpot : 34.500.000,00 € La prossima Estrazione sarà effettuata giovedì 17 Maggio 2018 Di seguito i numeri più ritardatari e frequenti della sestina, […] L'articolo Estrazione SuperEnalotto del 15 Maggio ...

Estrazioni SuperenaLotto di oggi - 15 maggio 2018 : i numeri vincenti del concorso n.58 : Il Superenalotto è un gioco d’azzardo, legale, a premi gestito dalla SISAL. Fu introdotto in Italia il 3 dicembre 1997, in luogo del precedente Enalotto. Suo ideatore è stato Rodolfo Molo, ex presidente di Sisal e figlio di Geo Molo, che fu uno degli inventori del Totocalcio. Il gioco del lotto (o semplicemente lotto) è […]

Previsione SuperenaLotto sistema ridotto di 13 a G5 per il 15 Maggio 2018 : Previsione Superenalotto, sistema ridotto/condizionato di 13 Numeri a Garanzia 5, sviluppato in 39 sestine, valido a partire dal 15 Maggio 2018, per 3/4 colpi di gioco. La Previsione proposta di oggi è un sistema Superenalotto ridotto di 12 numeri a garanzia del 5, ha le seguenti caratteristiche, ridotto n-1 e condizionamenti vari, complessivamente sviluppa 39 colonne a fronte delle 924 […] L'articolo Previsione Superenalotto sistema ...

SuperenaLotto - la fortuna bacia Napoli : con tre euro vince un 5 da 1 - 3 milioni : Non ci sono stati 6 né 5+1 ma l'ultimo concorso del Superenalotto regala un '5 Stella' da 1.293.939,75 euro a Napoli . La vincita è stata realizzata presso la tabaccheria De Vivo in via Santa Lucia ...

Lotto e SuperenaLotto - le estrazioni di oggi sabato 12 maggio : Su Leggo.it le estrazioni di Lotto, SuperenaLotto, 10eLotto e VinciCasa di oggi, sabato 12 maggio 2018: ecco i numeri vincenti e le quote. Da non perdere anche la sestina vincente del...