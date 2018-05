ilfattoquotidiano

: Lory Del Santo: “Roberto Mancini? Con lui ho passato una notte di passione. E’ super morbido in tutti sensi”… - Cascavel47 : Lory Del Santo: “Roberto Mancini? Con lui ho passato una notte di passione. E’ super morbido in tutti sensi”… - zazoomblog : Nuovo ct della Nazionale ed ex di Lory Del Santo il racconto della notte di passione tra Roberto Mancini e l’attric… - marini_lory : RT @ElioLannutti: La7: dalla Gruber, Merlo Francesco, miracolato #Rai,sprizza acrimonia contro il M5S. Un ventriloquo bollito del potere -

(Di mercoledì 16 maggio 2018) Robertonuovo allenatore della Nazionale Italiana eDelgli fa un ‘in bocca al lupo’ a modo suo. Come? Ricordando unadidurante la trasmissione radiofonica Un giorno da pecora: “Hounacon lui, come vedi scelgo sempre i numeri uno perché non ho tempo da perdere – ha raccontato– Eravamo a Torino, c’era anche Vialli. Io sono stata invitata a una festa, poi non sapevo come tornare a Milano… E’ stata unadi, lui è veramente molto dolce infatti quando le vedo che urla credo che stia facendo il personaggio.morbido in tutti i sensi. Direi una delle notti piùdolci della mia vita, proprio “appiccicaticcio”. Sai il cucchiaio? Quelle cose che uno si adegua a un altro corpo? Quando ci si mette nella stessa posizione, ...