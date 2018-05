Lombardia | Piani | 300mila euro per progetti contro violenza su donne 2

Lombardia : Piani - 300mila euro per progetti contro violenza su donne : Milano, 16 mag. (AdnKronos) – E’ stata presenta oggi a Palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionale, l’iniziativa ‘Progettare la parità in Lombardia’ che rientra nel Piano quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne – 2015/2018. “Anche quest’anno – spiega l’assessore regionale alle Pari opportunità, Silvia Piani – ...