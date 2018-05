Lombardia : Magoni - Millemiglia 'motore' del turismo : Milano, 16 mag. (AdnKronos) - "Da sportiva ed amante della competizione sono orgogliosa che la Mille Miglia sia un patrimonio culturale e storico di Brescia, vanto di tutta la Lombardia". Così l'assessore regionale al turismo, marketing territoriale e moda Lara Magoni è intervenuta alla partenza del

"Mussolini positivo per i lavoratori" - Lara Magoni nella bufera/ Lombardia - elogio al Fascismo dell'assessore : "Mussolini positivo per i lavoratori", Lara Magoni nella bufera: Lombardia, elogio al Fascismo dell'assessora di Fratelli d'Italia su Facebook, scoppia la polemica(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 17:02:00 GMT)

Lara Magoni - l’assessore al Turismo della Lombardia : “Grande errore rinnegare ciò che di buono ha fatto il fascismo” : “rinnegare ciò che di buono è stato fatto è un grande errore”. Lara Magoni ha scelto il Primo Maggio per il suo post nostalgico, nel quale ricorda che a suo avviso il fascismo fece anche cose buone, appunto: le leggi sul lavoro, per esempio, spiega l’assessore al Turismo della Lombardia, “nascono proprio TUTTE dal fascismo”. In fabbrica, negli Anni Trenta, si stava quasi meglio che oggi. “Posso dirvelo? ...

Lombardia : Magoni - collaborazione decisiva per competitività settore moda (2) : (AdnKronos) - Il 'Laboratorio di moda - Knit 2' e' un progetto nato con il sostegno del Bando regionale 'Territori Creativi', avviato nel 2016 e con una dotazione finanziaria di 1.282.000 euro. Il Politecnico di Milano e' risultato il beneficiario di contributi per 4 progetti per un ammontare comple

Lombardia : Magoni - collaborazione decisiva per competitività settore moda : Milano, 2 mag. (AdnKronos) - "La collaborazione tra istituzioni, sistema universitario e mondo dell'impresa e' fondamentale per creare percorsi didattici di alto livello in grado di formare i giovani e prepararli nel modo migliore ad essere competitivi in settori strategici come la moda e il design"

Lombardia : Magoni - 2 - 5 mln per migliorare strutture ricettive Valchiavenna (2) : (AdnKronos) - "La vocazione turistica della Valchiavenna - sottolinea Magoni - deve essere un volano per lo sviluppo economico e sociale di un territorio di rara bellezza. Grazie alle misure volute da Regione Lombardia, abbiamo concesso dei contributi a fondo perduto sino a 200 mila euro a piccole e

Lombardia : Magoni - 2 - 5 mln per migliorare strutture ricettive Valchiavenna : Milano, 26 apr. (AdnKronos) – “Abbiamo finanziato una serie di interventi per potenziare e migliorare l’offerta ricettiva del territorio, proprio per rendere sempre più attrattiva ed accogliente la Valchiavenna, uno dei tanti tesori paesaggistici, culturali ed enogastronomici della Lombardia. Il nostro impegno è focalizzato al sostegno dell’impresa turistica locale”. Lo annuncia Lara Magoni, assessore al Turismo, ...