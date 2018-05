Lombardia | Fontana incontra sindaco Varese su temi di interesse comune 2

Lombardia : Fontana incontra sindaco Varese su temi di interesse comune : Milano, 16 mag. (AdnKronos) – Condividere soluzioni comuni su tutta una serie di temi particolarmente importanti per l’amministrazione comunale di Varese. Questo l’obiettivo dell’incontro che si è svolto oggi a Palazzo Lombardia fra il presidente della Regione Fontana e il sindaco, Davide Galimberti. Un incontro proficuo durante il quale sono state affrontate diverse tematiche: fra queste ha un’importanza non certo ...

Lombardia : Fontana - su autonomia chiediamo competenze in tutte 23 materie : Milano, 15 mag. (AdnKronos) - Proseguire il lavoro già avviato col governo per ottenere più competenze, e le relative risorse, in 23 materie. E' questa la linea tracciata dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana durante la seduta consiliare dedicata all'autonomia: "L'intesa sottoscritt

Lombardia : Fontana incontra Console generale Russia : Milano, 14 mag. (AdnKronos) – Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha incontrato oggi a Palazzo Lombardia il Console generale della Federazione russa Alexander Nurizade: “Un primo momento di confronto – spiega Fontana – preparatorio anche all’appuntamento che avrò con l’Ambasciatore russo nei prossimi giorni. Una riunione utile per verificare le collaborazioni in essere con la Russia e per ...

Milano, 9 mag. , AdnKronos, - Il presidente della Regione Lombardia, insieme all'assessore all'Economia, Bilancio e Semplificazione, ha incontrato oggi i segretari regionali di Cgil , Elena Lattuada, , Cisl , Ugo Duci, e Uil , Danilo Margaritella, . "Un primo incontro conoscitivo - ha spiegato ...

Lombardia : Fontana incontra segretari regionali Cgil - Cisl e Uil : Milano, 9 mag. (AdnKronos) – Il presidente della Regione Lombardia, insieme all’assessore all’Economia, Bilancio e Semplificazione, ha incontrato oggi i segretari regionali di Cgil (Elena Lattuada), Cisl (Ugo Duci) e Uil (Danilo Margaritella). “Un primo incontro conoscitivo – ha spiegato il presidente – mirato a tracciare un percorso e un metodo di confronto con le rappresentanze sindacali del ...

Lombardia : Fontana e Sala condivideranno agenda su città metropolitana : Milano, 9 mag. (AdnKronos) - Incontro questa mattina a Palazzo Lombardia, per iniziare a fare il punto sulla città metropolitana, tra il presidente della Regione Attilio Sala con l'assessore al Bilancio, Finanza e Semplificazione e il sindaco Giuseppe Sala, accompagnato dal vice sindaco della città

Lombardia : Fontana - Daverio nostro rappresentante cda Teatro alla Scala : Milano, 8 mag. (AdnKronos) – “Philippe Daverio è il nostro rappresentante nel consiglio di amministrazione della fondazione Teatro alla Scala”. Lo ha annunciato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, durante la conferenza stampa di presentazione del festival di Musica Sacra, in programma a Pavia dal 19 al 27 maggio. Il critico d’arte, presente alla conferenza stampa, si è detto onorato dell’incarico ...

Lombardia. Fontana - militari su treni? Valutiamo ipotesi : Milano, 8 mag. (AdnKronos) - "E' una proposta che stiamo valutando. Qualcosa si deve fare, non si può proseguire in questo modo". Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha risposto così, a margine della conferenza stampa di presentazione del festival di Musica Sacra in programma a Pav