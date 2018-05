L’odore della malaria Lo studio | annusando la pelle si può scoprire prima la malattia

Scoperto L’odore della malaria : speranze per la diagnosi precoce : La malaria ha un odore che può aiutare a riconoscere l’infezione anche nei pazienti senza sintomi. La scoperta -pubblicata su ‘Pnas’ a firma di un gruppo del Politecnico federale di Zurigo, in Svizzera- potrebbe portare alla messa a punto di un test relativamente semplice per la diagnosi della malattia veicolata dalle zanzare, che secondo l’Organizzazione mondiale della sanità colpisce oltre 200 milioni di persone ...