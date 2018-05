L' Italia vista dall' Istat non è un paese per giovani | è il secondo più vecchio al mondo

Vecchi - sterili e fragili. E' l'Italia vista dall'Istat : Nel 2017 la popolazione italiana è diminuita di quasi 100mila persone rispetto all'anno precedente confermando un trend negativo iniziato nel 2015. L'Istat oggi ha presentato alla Camera il Rapporto annuale 2018 sulla situazione del paese che certifica come l'Italia sia il secondo paese più Vecchio

Jesto presenta a Roma il suo Buongiorno Italia – INTERVISTA : Indietro 15 maggio 2018 2018-05-15T16:15:22+00:00 Roma – Senza filtri, vestito dai suoi tatuaggi, dissacrante, ironico e appassionato per le sue rime. Questo è Jesto, al secolo Justin Rosso. Dall’esordio esordio a oggi, la sua carriera è stata un crescendo di successo, supporter, progetti e metamorfosi musicale. Il suo obiettivo però non è mai cambiato: vivere con […] L'articolo Jesto presenta a Roma il suo Buongiorno Italia – INTERVISTA ...

'Io sogno Italiano' - debriefing dei Giochi Olimpici Invernali con vista Tokyo 2020 : Vogliamo aumentare l'appeal per essere competitivi e attirare gli sponsor alla luce di come sta cambiando il mondo. C'è fortissima volontà di investire su testimonial dello sport ma anche e sempre ...

Migranti e conti pubblici : Bruxelles bacchetta l’Italia in vista del governo su sponda leghista : È sui Migranti il primo, piccato, botta e risposta tra Bruxelles e la stanza in cui sono in corso le trattative per formare un governo, su sponda leghista. Ma un doppio avvertimento Ue arriva anche sul fronte dei conti pubblici. Con i due vicepresidenti della Commissione, Valdis Dombrovskis e Jyrki Katainen, che invitano l’Italia a ridurre il debit...

Migranti e conti pubblici : Bruxelles “bacchetta” l’Italia in vista del governo su sponda leghista : È sui Migranti il primo, piccato, botta e risposta tra Bruxelles e la stanza in cui sono in corso le trattative per formare un governo, su sponda leghista. Ma un doppio avvertimento Ue arriva anche sul fronte dei conti pubblici. Con i due vicepresidenti della Commissione, Valdis Dombrovskis e Jyrki Katainen, che invitano l’Italia a ridurre il debit...

L'attivista Italiano : 'Ecco come salvo i cani dall'inferno del festival di Yulin' : Poi, durante un viaggio in Asia ho scoperto di come i cani e i gatti vengono trattati in quella parte di mondo. E da lì ho preso a cuore il loro destino, in un posto dove non vige nessuna legge di ...

Matrimonio a Prima Vista Italia - finale : la decisione delle tre coppie : Scopriamo se le tre coppie protagoniste del dating show hanno deciso di restare insieme o hanno siglato le carte del divorzio.

Matrimonio a Prima Vista Italia 3 - tripletta per gli esperti (che non la prendono bene) : Tre coppie, tre divorzi: si chiude così la terza stagione di Matrimonio a Prima Vista Italia, che più che un esperimento sociale è una brutta soap con dei mentori livorosi. La coppia Daniela - Roberto ha segnato un record: si sono lasciati ancor Prima di iniziare. Lei lo disdegna fin dal primo sguardo, quasi offesa di non aver trovato il principe azzurro dei suoi sogni, lui per un po' prova a costruire qualcosa, ma molla - giustamente - ...

TrenItalia - la rivista NOTE torna con Emma in copertina : Tutta da sfogliare la 25esima edizione di Fabbrica Europa a Firenze , con 200 artisti internazionali, spettacoli, workshop e installazioni. Ma anche alcuni consigli di lettura, gli eventi e le mostre ...

TrenItalia - la rivista NOTE torna con Emma in copertina : Tutta da sfogliare la 25esima edizione di Fabbrica Europa a Firenze , con 200 artisti internazionali, spettacoli, workshop e installazioni. Ma anche alcuni consigli di lettura, gli eventi e le mostre ...

Travaglio boccia il governo M5s-Lega : "Una pagliacciata mai vista neppure in Italia" : "Il governo 5Stelle-Lega, salvo chiarimenti dell'ultima ora, rischia di essere ancor più oscuro...

Matrimonio a Prima Vista Italia 3 | Diretta ultima puntata | Le scelte degli sposi : Matrimonio a Prima Vista Italia 2018, ultimo atto questa sera, giovedì 10 maggio, su SkyUno alle 21.15 e lo seguiremo live su TvBlog. Per la coppia Roberto - Daniela sembra essere già suonata la campana del divorzio, visto che già nella scorsa puntata sono tornati a vivere ciascuno a casa propria. Sono invece in bilico (diciamo così) le storia capitolina tra Mauro e Camilla, la più 'violenta' per molte ragioni, e quella tiepidina tra ...

Rugby : l’Italia affronterà la Francia il 30 agosto 2019 nel terzo test match in vista dei Mondiali : Sarà dunque la Francia una delle rivali della Nazionale Italiana di Rugby nell’estate del 2019, in vista dei Mondiali in Giappone, il cui calcio d’avvio sarà dato il 20 settembre. Il match è stato fissato il 30 agosto del prossimo anno, per l’esattezza. Il programma di avvicinamento della selezione nostrana prevede 4 test match prima di arrivare nella fase a gironi della rassegna iridata. Si tratta di tre incontri esterni (10, ...

SKAM Italia : la nostra intervista ai protagonisti della serie rivoluzionaria : Che non sia come tutte le altre lo si capisce dalla programmazione: ogni giorno sulla piattaforma streaming TIMVision e sul sito SKAMItalia.timvision.it vengono pubblicate mini clip totalmente ...