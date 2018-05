L' Italia vecchia e disoccupata | al Sud

Calcio - Coppa Italia 2018 : Juventus-Milan 4-0. Benatia e Douglas Costa spingono la Vecchia Signora verso il quarto double consecutivo : La Juventus batte il Milan nella finale di Coppa Italia per 4-0, grazie ad una ripresa devastante, alza per il quarto anno consecutivo il trofeo al cielo, e si avvia, con lo Scudetto praticamente cucito sul petto, a festeggiare il quarto double consecutivo: Massimiliano Allegri non ha mai fallito l’accoppiata da quando siede sulla panchina della Vecchia Signora, che mette in bacheca così la Coppa nazionale numero 13. Nel primo tempo si fa ...

Istat - Italia sempre più vecchia : “Nel 2065 popolazione calerà di 6 - 5 milioni. Per le donne vita media sopra i 90 anni” : Sei milioni e mezzo di abitanti in meno. Come se le province di Milano, Torino e Bologna sparissero in un istante. È la previsione fatta dall’Istat per il 2065: fra 47 anni la popolazione Italiana sarà di 54,1 milioni, contro gli oltre 60 dell’anno scorso. Non si inverte, quindi, il trend negativo confermato dal saldo fra nascite e morti degli ultimi anni (-183mila nel solo 2017). In compenso la vita media arriverà a 86,1 anni per ...

Lavoro - Toscani vs Fana : “Tempo indeterminato? E’ roba da mentalità vecchia. Giovani Italiani viziati” : Vivace botta e risposta a Coffee Break (La7) tra la ricercatrice in Economia, Marta Fana, e il fotografo Oliviero Toscani. Quest’ultimo stigmatizza il Lavoro a tempo indeterminato: “Il tempo indeterminato esisterà forse dopo che moriremo, prima non c’è niente di indeterminato, anzi è una disgrazia. Io, al pensiero di avere un rapporto di Lavoro a tempo indeterminato, me ne andrei in crisi, perché non potrei più cambiare. E non ...

EVA ROBIN'S/ “Lasciatemi invecchiare in pace - la bellezza passa" (Sabato Italiano) : Eva ROBIN'S a Sabato Italiano: l'attrice ospite di Eleonora Daniele. “La tv ti esalta, ma ti fa perdere il contatto con la realtà”, aveva dichiarato tempo fa(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 19:06:00 GMT)

Roma - rivoluzione tasse in Campidoglio : sfrattata la vecchia EquItalia : La giunta di Virginia Raggi è pronta a sfrattare dal Campidoglio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, l'erede della vecchia Equitalia. Il dado è tratto, dicono a Palazzo Senatorio, tanto che dopo una ...

Sanità : dalla Bce allarme invecchiamento - Italia ai primi posti per dipendenza dagli anziani : L’Italia rientra tra i Paesi della zona euro con i più alti indici di dipendenza dagli anziani. E’ quanto emerge dal nuovo Bollettino della Bce. “Anche se l’invecchiamento della popolazione interesserà tutti i Paesi dell’area dell’euro, la portata di tale sfida demografica varierà considerevolmente da Paese a Paese. I Paesi con i più alti indici di dipendenza degli anziani sono, al momento, Germania, Grecia, ...