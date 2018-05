L' Italia | un paese vecchio da cui fuggire | ascensore sociale bloccato | ci salvano le

Italia consolida crescita ma è il secondo paese più vecchio al mondo : Teleborsa, - Il presidente dell'ISTAT Giorgio Alleva ha presentato oggi 16 maggio, presso Palazzo Montecitorio, il consueto "Rapporto annuale sulla situazione del paese". Oggetto del rapporto una ...

Istat : “Italia secondo Paese più vecchio al mondo. Niente mobilità sociale : dote familiare determinante per il successo” : L’Italia è il secondo Paese più vecchio al mondo con un declino demografico confermato per il terzo anno consecutivo, mentre le nascite sono in calo da nove anni. Ci sono 168,7 anziani ogni 100 giovani. Ma è anche il Paese con un ascensore sociale bloccato, dove la dote familiare, in termini di beni economici ma anche di titoli di studio e attività dei genitori, è “determinante” per avere successo nello studio e nel lavoro: solo il 18,5% di chi ...

Aumento IVA - l'Italia sarà il Paese più tartassato in UE : Non solo perché colpirebbe in particolar modo le famiglie meno abbienti e quelle più numerose, ma anche perché il ritocco all'insù delle aliquote avrebbe un effetto recessivo per la nostra economia . ...

“L’Italia non offre opportunità a chi è qualificato. Ma se ho fatto carriera è grazie a chi ho incontrato nel mio Paese” : A Ricengo, paese in provincia di Cremona con 1.740 abitanti, un’osteria, la scuola e l’edicola, quando fai il nome di Emilio Zagheni ne parlano tutti con orgoglio: è il fiore all’occhiello del paese, perché è il concittadino che ha fatto carriera all’estero. Lui, 36 anni, da poco nominato co-direttore dell’istituto Max Planck per la ricerca demografica a Rostock in Germania, resta quello di sempre. Uno che non se la “tira”: “Mi raccomando, ...

"Negli Usa respiro quel clima di lealtà che mi mancava in Italia. Spero che il nuovo Governo restituisca credibilità al Paese" : "Sono quello che sono sempre stato: un medico, un chirurgo e un professore universitario. Da questo punto di vista niente è cambiato. Semplicemente, al mio impegno clinico e alla ricerca medica oggi si aggiunge un ruolo manageriale, improntato soprattutto alla promozione dei rapporti accademici internazionali". È Ignazio Marino che parla e si racconta in un'intervista a Vanity Fair e parla della sua nuova vita a ...