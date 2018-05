L' Italia torna variabile impazzita d' Europa

Dopo la laurea torna a Foggia a piedi da Torino : "Voglio riscoprire l'Italia per non fuggire all'estero" : Il 26enne Giovanni Forcelli si è messo in cammino Dopo la laurea in ingegneria: "Voglio realmente sentire sulle mie gambe la distanza che per cinque anni mi ha...

Italia - tornano a crescere fatturato e ordinativi : Il fatturato dell'industria torna a crescere a marzo, ma nonostante la ripresa la variazione congiunturale nel primo trimestre resta negativa. Lo rileva l'Istat , spiegando che la recente dinamica si ...

BORSA ItaliaNA OGGI/ Milano news : Piazza Affari prova a tornare a 24.500 punti (16 maggio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI prova a tornare a quota 24.500 punti. Non mancano dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 03:39:00 GMT)

Regeni : gli inquirenti Italiani tornano al Cairo : Oggi iniziano le operazioni per il recupero dei video delle telecamere di sorveglianza della metropolitana presa dal ricercatore friulano la sera in cui venne rapito -

Nasce l'Italia di Roberto Mancini : 'Dobbiamo tornare sul tetto del mondo' : Torino - Un sogno. Il più grande per chi 'come me è entrato a Coverciano per la prima volta nel '78, a quattordici anni...'. Coverciano è la casa degli Azzurri ed è da qua che comincia l'avventura del ...

Diretta/ Internazionali d'Italia 2018 Errani Babos (2-1) streaming video e tv : torna a piovere - tutto fermo : Diretta Internazionali d'Italia 2018, streaming video e tv: prosegue il torneo di tennis sulla terra rossa di Roma, oggi primo turno per Sara Errani, Andreas Seppi e Filippo Baldi(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 13:58:00 GMT)

Nasce l’Italia targata Roberto Mancini : “Dobbiamo tornare sul tetto del mondo” : Un sogno. Il più grande per chi “come me è entrato a Coverciano per la prima volta nel ‘78, a quattordici anni...”. Coverciano è la casa degli azzurri ed è da qua che comincia l’avventura del nuovo ct Roberto Mancini. “Il mio obiettivo? Riportare l’Italia dove merita. E’ da troppo tempo che non vinciamo un campionato europeo e la prima sfida è prop...

Italia - Balotelli torna in Nazionale...su Instagram : ROMA -Conclusa la prima conferenza stampa da Ct dell'Italia di Roberto Mancini, sono affidate ai social le reazioni alle parole del nuovo allenatore azzurro. L'argomento principale della conferenza a ...

Giro d’Italia – Tornano protagoniste le ruote veloci : ecco il percorso della decima tappa : La decima tappa del Giro d’Italia sarà adatta ai velocisti: ecco il percorso della frazione odierna La decima tappa del Giro d’Italia sarà la più lunga di questa edizione. La carovana in rosa partirà da Penne e giungerà a Gualdo Tadino e attraverserà l’Appennino da sud verso nord con un percorso tortuoso costellato prevalentemente di brevi salite pedalabili e con tre classificate GPM di cui la prima (lunga quasi 20 chilometri) ...

Test sulla fiducia - torna il Btp Italia : Agli investitori istituzionali è riservata invece la sola mattinata del 17 maggio con facoltà per il ministero dell'Economia di procedere ad un riparto, nel caso in cui il totale degli ordini ...

Volley - UFFICIALE : Julio Velasco allenatore di Modena! Il Guru torna in Italia - il CT della Generazione dei Fenomeni abbraccia i Canarini : Ora è davvero UFFICIALE: Julio Velasco sarà il prossimo allenatore di Modena! Il Guru della nostra pallavolo, colui che guidò la Generazione dei Fenomeni verso i due trionfi mondiali consecutivi (1990-1994) e che lanciò in orbita questo sport in Italia, ritorna nel nostro Paese e siederà nuovamente sulla panchina dei Canarini. Il 66enne di La Plata, infatti, ha chiarito la propria posizione con la Federazione Argentina e ha confermato che questa ...

Alessandro Nesta torna in Italia : sarà il nuovo allenatore del Perugia : Con la Nazionale è stato campione del Mondo nel 2006 e ha chiuso la carriera nel 2014 agli indiani del Chennaiyin, dopo due stagioni in Mls con il Montreal Impact.

Silvio Berlusconi - la bomba dentro Forza Italia : 'Ad ottobre torna in Parlamento - chi gli lascerà il seggio' : Senatore Silvio Berlusconi , il ritorno. C'è già la data che può cambiare la storia di questa legislatura: ottobre, quando qualche senatore di Forza Italia con ogni probabilità gli lascerà il posto a ...

Clima da Liberazione in Forza Italia - Berlusconi è tornato : Dentro Forza Italia la notizia è deflagrata come un elisir di giovinezza. C'è un Clima da Liberazione nel partito azzurro che ritrova il suo leader. Silvio Berlusconi è di nuovo candidabile, di nuovo presentabile, può essere eletto alla Camera o al Senato, è abilitato a giocare pienamente la partita politica. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha emesso un provvedimento subito esecutivo che cancella gli ...