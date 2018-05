L’Italia | ai Mondiali di calcio | c’è andata «Con noi “pazzi”»

Ciclismo femminile - L’Italia prova il percorso dei Mondiali. Longo Borghini : “Molto duro”. Salvoldi : “Tracciato a esaurimento” : La Nazionale Italiana di Ciclismo femminile ha testato il percorso dei Mondiali 2018 che si disputeranno a Innsbruck (Austria) dal 22 al 30 settembre. Il CT Dino Salvoldi, che aveva già effettuato una ricognizione insieme a Davide Cassani, ha portato con sé Sofia Bertizzolo, Elena Cecchini, Vittoria Guazzini, Tatiana Guderzo, Elisa Longo Borghini e Soraya Paladin per avere delle prime indicazioni importanti. Ricordiamo che le ragazze elite ...

Mondiali 2018 - L’Italia non si è qualificata. Il calendario e i prossimi impegni degli azzurri. Tra amichevoli - Nations League e qualificazioni agli Europei 2020 : L’Italia non si è qualificata ai Mondiali 2018 di calcio e purtroppo non potrà essere protagonista in Russia. La nostra Nazionale è rimasta fuori dai giochi ed è chiamata a una difficile risalita. Gli azzurri ripartiranno con tre amichevoli: 28 maggio contro l’Arabia Saudita, poi il 1° giugno contro la Francia e il 4 giugno contro l’Olanda. Probabilmente Roberto Mancini sarà il nuovo CT e guiderà il gruppo già in occasione di ...

Rugby : L’Italia affronterà la Francia il 30 agosto 2019 nel terzo test match in vista dei Mondiali : Sarà dunque la Francia una delle rivali della Nazionale Italiana di Rugby nell’estate del 2019, in vista dei Mondiali in Giappone, il cui calcio d’avvio sarà dato il 20 settembre. Il match è stato fissato il 30 agosto del prossimo anno, per l’esattezza. Il programma di avvicinamento della selezione nostrana prevede 4 test match prima di arrivare nella fase a gironi della rassegna iridata. Si tratta di tre incontri esterni (10, ...

Tennistavolo - Mondiali a squadre 2018 : L’Italia si ferma sul più bello. Sfuma la promozione in entrambi i tabelloni : In Svezia l’Italia del Tennistavolo ha visto svanire sul più bello i sogni di promozione: entrambe le squadre azzurre, dopo aver superato la fase a gironi, si sono fermate nel tabellone ad eliminazione diretta, che oltre al pass per la Championships Division del 2020, metteva in palio anche il titolo della Second Division. L’Italia maschile, con quattro vittorie ed una sola sconfitta nel girone eliminatorio, ha passato il ...

Atletica - Mondiali marcia a squadre 2018 : L’Italia si affida a Palmisano e Giorgi. Gonzalez sfida la Cina - Giappone top tra gli uomini : Nel weekend del 5-6 maggio si disputeranno a Taicang (Cina) i Mondiali a squadre di marcia. L’Italia punta soprattutto sulla gara femminile per poter dire la sua, di seguito le quattro gare in programma (seniores) ai raggi X. 20 CHILOMETRI (FEMMINILE) – La messicana Maria Guadalupe Gonzalez torna a Taicang, dove ha debuttato a livello internazionale quattro anni fa, per difendere il titolo conquistato due stagioni fa. La ...

Tennistavolo - Mondiali a squadre 2018 : una vittoria ed una sconfitta per L’Italia. Azzurri primi e direttamente ai quarti promozione : Italia dai due volti oggi ai Mondiali a squadre di Tennistavolo in corso ad Halmstad, in Svezia: gli Azzurri in mattinata, avanti due a zero si sono fatti rimontare e battere per 3-2 dall’Ungheria, trasformando di fatto l’incontro serale contro la Serbia in un vero e proprio dentro o fuori, vincendo nettamente per 3-0, chiudendo il Girone G in testa, passando così direttamente ai quarti del tabellone che assegna due promozioni in ...

Tennistavolo - Mondiali femminili a squadre 2018 : doppia vittoria per L’Italia! Domani bisogna battere la Grecia : doppia vittoria per l’Italia femminile ai Mondiali a squadre di Tennistavolo in corso ad Halmstad, in Svezia: le azzurre hanno superato nella giornata odierna prima l’Argentina per 3-2, poi il Belgio per 3-0. Ora l’Italia per essere certa di passare agli ottavi del tabellone che assegna le due promozioni in Championships Division deve superare la Grecia e guardare ai risultati degli altri campi per capire se rientrerà tra le ...

Curling - Mondiali Doppio Misto 2018 : la Svizzera conquista l’oro in finale contro la Russia. L’Italia chiude al 12° posto : Giornata di medaglie nei Mondiali del Doppio Misto di Curling ad Östersund (Svezia). Finali che, purtroppo, non hanno avuto per protagonista l’Italia: Veronica Zappone e Simone Gonin sono usciti di scena negli ottavi di finale per mano della Svizzera di Michele Jaeggi e Sven Michel (6-5). Ebbene, è stata proprio il duo elvetico a laurearsi quest’oggi campione del mondo avendo la meglio sulla Russia 9-6, al termine di un incontro ...

Hockey ghiaccio - Mondiali Prima Divisione 2018 : il Kazakistan batte la Polonia e costringe L’Italia a vincere nei regolamentari : È terminato con una netta vittoria del Kazakistan il primo incontro dell’ultima giornata dei Mondiali di Prima Divisione di Hockey su ghiaccio di Budapest. La Polonia non ha potuto nulla contro la potenza dei kazaki, che si sono imposti con il secco risultato di 6-1. Sul match poco da dire. Starchenko e Akolzin hanno indirizzato la contesa con due gol nel giro di poco più di un minuto nel primo tempo. Nella fase centrale, invece, il ...

Hockey ghiaccio - Mondiali Prima Divisione 2018 : il Kazakistan batte la Polonia e costringe L’Italia a vincere nei regolamentari : È terminato con una netta vittoria del Kazakistan il primo incontro dell’ultima giornata dei Mondiali di Prima Divisione di Hockey su ghiaccio di Budapest. La Polonia non ha potuto nulla contro la potenza dei kazaki, che si sono imposti con il secco risultato di 6-1. Sul match poco da dire: Starchenko e Akolzin hanno indirizzato la contesa con due gol nel giro di poco più di un minuto nel primo tempo. Nella fase centrale, invece, il ...

Hockey ghiaccio - Mondiali Prima Divisione 2018 : per L’Italia è dentro o fuori contro la Slovenia. In ballo c’è la promozione! : L’ultima giornata dei Mondiali di Prima Divisione di Hockey su ghiaccio di Budapest sarà a dir poco decisiva per l’Italia. Gli azzurri, dopo la sconfitta di ieri contro la Gran Bretagna, sono chiamati a vincere contro la Slovenia per poter ottenere uno dei due posti che assegnano la promozione in Top Division. Il passo falso contro i britannici ha messo una pressione notevole sul gruppo di Cleyton Beddoes, che dall’avere ...

Hockey su ghiaccio - Mondiali Prima Divisione 2018 : L’Italia si arrende alla Gran Bretagna. Si complica l’obiettivo promozione : L’Italia è stata sconfitta per 4-3 dalla Gran Bretagna nella quarta partita dei Mondiali di Prima Divisione di Hockey su ghiaccio di Budapest. Una sconfitta dolorosa, per come è maturata e soprattutto perché complica notevolmente l’obiettivo promozione. Gli azzurri iniziavano la giornata a pari punti con Kazakistan e Gran Bretagna, e dopo la sconfitta dei kazaki con la Slovenia (5-3, giocata nel pomeriggio) avevano la ghiotta ...

Volley - L’Italia riabbraccia Ivan Zaytsev e Osmany Juantorena : lo Zar e la Pantera - matrimonio azzurro. Si vola ai Mondiali! : I guerrieri sono tornati, pronti per una nuova estate magica, pronti per farci sognare. Dopo un’estate sabbatica, vuoi per problemi con le calzature o per voglia di vacanza, i due volti simbolo della pallavolo italiana hanno riabbracciato la Nazionale con un solo obiettivo: provare a vincere il Mondiale in casa. Ivan Zaytsev e Osmany Juantorena rivestono l’azzurro, sposano la causa dell’Italia e si lanciano verso la Nations ...

Volley - L’Italia riabbraccia Ivan Zaytsev e Osmany Juantorena : lo Zar e la Pantera - matrimonio azzurro. Si vola ai Mondiali! : I guerrieri sono tornati, pronti per una nuova estate magica, pronti per farci sognare. Dopo un’estate sabbatica, vuoi per problemi con le calzature o per voglia di vacanza, i due volti simbolo della pallavolo italiana hanno riabbracciato la Nazionale con un solo obiettivo: provare a vincere il Mondiale in casa. Ivan Zaytsev e Osmany Juantorena rivestono l’azzurro, sposano la causa dell’Italia e si lanciano verso la Nations ...