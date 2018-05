L' Inter presenta la nuova maglia per il 2018-19 | c' è il ritorno al Biscione

Nuove maglie di Juventus e Inter / La prossima stagione è già qui : presentate nell'ultima giornata di Serie A : Nuove maglie di Juventus e Inter, la prossima stagione è già qui: presentate nell'ultima giornata di Serie A nelle sfide Interne rispettivamente contro il Verona e la Lazio.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 13:28:00 GMT)

L’Inter ha presentato la sua nuova maglia : È la ventesima prodotta da Nike, che per festeggiare la sponsorizzazione si è ispirata alle maglie delle stagioni 1998/99 e 2010/11 The post L’Inter ha presentato la sua nuova maglia appeared first on Il Post.

L’Inter presenta la maglia 2018/19 : omaggi alle divise 1998/99 e 2010/11 : Inter e Nike celebrano i 20 anni di partnership con la nuova divisa Home per la stagione 2018-2019 L'articolo L’Inter presenta la maglia 2018/19: omaggi alle divise 1998/99 e 2010/11 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Internazionali BNL d’Italia - presentato oggi il progetto temporaneo “Tennis in Città” : Internazionali BNL d’Italia, presentato oggi il progetto temporaneo “Tennis in Città”. Lo Sport in periferia: dal 14 al 20 maggio tre campi per il Minitennis a disposizione dei cittadini. oggi martedì 15 maggio si è svolta, presso la Sala Consiliare del III Municipio in Piazza Sempione 15, la conferenza stampa di presentazione del progetto “Tennis in Città” 2018. Presenti al tavolo dei relatori l’Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e ...

Jesto presenta a Roma il suo Buongiorno Italia – InterVISTA : Indietro 15 maggio 2018 2018-05-15T16:15:22+00:00 Roma – Senza filtri, vestito dai suoi tatuaggi, dissacrante, ironico e appassionato per le sue rime. Questo è Jesto, al secolo Justin Rosso. Dall’esordio esordio a oggi, la sua carriera è stata un crescendo di successo, supporter, progetti e metamorfosi musicale. Il suo obiettivo però non è mai cambiato: vivere con […] L'articolo Jesto presenta a Roma il suo Buongiorno Italia – INTERVISTA ...

Gigi e Ross presentano "Scanzonissima"/ Il game show in onda su Raidue : "Un format Internazionale di successo" : Gigi e Ross torneranno su Raidue con Scanzonissima, il programma musicale a squadre che nella prima puntata vedrà fra gli ospiti Donatella Rettore, Scintilla e Valerio Scanu.(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 19:23:00 GMT)

Un avvocato ha presentato un esposto per frode sportiva su Inter-Juventus : Il 2-3 con il quale si è conclusa Inter-Juventus? lo scorso 28 aprile è stato uno dei risultati più decisivi di quest'ultima fase di campionato, rendendo lo scudetto ancora più a portata di mano per i bianconeri e allontanando dai nerazzurri la Champions League. Non solo uno dei più decisivi ma anche dei più contestati, per le discusse decisioni dell'arbitro Daniele Orsato, ...

ShorTS International Film Festival presenta la sezione Shorter Kids'n'Teens : Ad amare il cinema si impara da piccoli. Per questo lo ShorTS International Film Festival , in programma dal 29 giugno al 7 luglio a Trieste , si prefigge di far conoscere la settima arte anche ad un ...

Qundis presenta Q temp - il sensore climatico per ambienti Interni ed esterni : Qundis, leader europeo nella produzione di sistemi AMR, ripartitori di calore, contatori di calore e d´acqua e smart meter gateways per la gestione di dati dei consumi energetici, annuncia l’imminente arrivo sul mercato italiano di Q temp, la soluzione che consente di gestire il riscaldamento – in ambienti interni ed esterni – in maniera semplice, monitorandone le prestazioni. Il primo passo per implementare delle strategie adeguate di ...

Un grande parco giochi : Lo Stato Sociale presenta i concerti estivi " InterVISTA : Questo mondo è finalmente emerso grazie alla fruizione tecnologica slegata dalla logica di potere culturale top-down, ma è un fenomeno in crescita da anni. Ma è anche un momento pericoloso, perché è ...

Calcio. Rappresentativa U17 LND : i convocati per il Torneo Internazionale Lazio Cup - InfoOggi.it : Tutte le gare saranno trasmesse in diretta streaming sul sito e sulla pagina Facebook LND. Prima di dare il via alla parte agonistica, la Lazio Cup aprirà i battenti questa sera a Fiuggi con la ...

