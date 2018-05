L’intelligenza artificiale in Google Foto non si ferma | continuando a introdurre nuove

Google Duplex : L’intelligenza artificiale effettua anche le prenotazioni al telefono! Progresso o regresso? : Google Duplex, il primo prototipo di assistente virtuale, fondato sull’intelligenza artificiale, è stato presentato in pompa magna, dinanzi ad un pubblico più che sorpreso. Ha effettuato delle prenotazioni telefoniche e il risultato è stato sorprendente. Ma, il dubbio sorge spontaneo: si tratta di Progresso scientifico o di regresso culturale? Voi cosa ne pensate? Le mie considerazioni partono da tanto… Sei anni fa, forse sette, ero di ritorno ...

L’intelligenza artificiale apre l’Archivio segreto vaticano : È uno degli archivi storici più vasti del mondo, ma è difficile da consultare. Un nuovo progetto di ricerca dell’Università di Roma Tre potrebbe risolvere il problema. Leggi

L’intelligenza artificiale di Duplex - l’assistente di Google che parlerà al vostro posto : (Foto: Google Assistant) Conversare con dispositivi digitali è la frontiera tecnologica del nuovo millennio, da Siri a Cortana, da Alexa a Wavenet. Ma da Google Assistant arriverà presto un nuovo strumento ancora più sofisticato per parlare col computer come se fosse una persona. Si tratta di Duplex, un’intelligenza artificiale, già testata, che chiamerà e parlerà al vostro posto, svolgendo semplici compiti come fissare appuntamenti. ...

Microsoft è arrivata in ritardo sulL’intelligenza artificiale - ma lo ha fatto a modo suo : Nella grande corsa all’intelligenza artificiale, dominata dai colossi della Rete, Microsoft si è appena posizionata. Lo ha fatto aprendo una sua strada personale, in sottile polemica con alcuni dei suoi maggiori concorrenti in questo campo, ovvero Google e Amazon soprattutto. Una differenza sul piano dei valori, da un lato; e su quello tecnico, dall’altro. Partiamo dal primo, anche per semplicità. L’azienda di ...

Google News si rinnova con una nuova app e L’intelligenza Artificiale : Google News si rinnova completamente con un nuovo design e l'integrazione dell'Intelligenza Artificiale e del machine learning. La nuova app è già in rollout e raggiungerà tutti gli utenti, anche italiani, entro la prossima settimana. L'articolo Google News si rinnova con una nuova app e l’Intelligenza Artificiale proviene da TuttoAndroid.

Google Foto introduce nuove funzioni pilotate dalL’intelligenza artificiale al Google I/O 2018 : Al keynote inaugurale del Google I/O 2018, Boig G annuncia importanti novità per Google Foto, molte delle quali governate dall'intelligenza artificiale. L'articolo Google Foto introduce nuove funzioni pilotate dall’intelligenza artificiale al Google I/O 2018 proviene da TuttoAndroid.

Google AI prende il posto di Google Research : Big G punta sulL’intelligenza artificiale : Con la conferenza per gli sviluppatori, Google I/O 2018, che prende il via oggi, Google anticipa quale sarà il tema centrale della conferenza e del futuro dell’azienda con il lancio di un nuovo sito dedicato che prende il posto di Google Research. La costola dell’azienda che si occupa di ricerca è stata rinominata Google AI, la società di Mountain View punta tutto sull’intelligenza artificiale. Google AI: Google punta tutto ...

Nasce Google AI - un nuovo capitolo per L’intelligenza artificiale : Dalle ceneri di Google Research e Google.ai Nasce Google AI, una nuova iniziativa che punta a migliorare l'impegno dell'azienda sull'intelligenza artificiale. L'articolo Nasce Google AI, un nuovo capitolo per l’intelligenza artificiale proviene da TuttoAndroid.

Secondo un esperto ricercatore L’intelligenza artificiale è “una forma di alchimia” : Google da diversi anni impiega molto tempo e dedizione nei confronti di un un settore in rapida crescita ai giorni d'oggi: il Machine Learning. Molti lo conoscono e molti ne parlano, ma davvero in pochi sanno lavorarci. Ecco cosa ne pensa un ricercatore di Google! L'articolo Secondo un esperto ricercatore l’intelligenza artificiale è “una forma di alchimia” proviene da TuttoAndroid.

Google lancia la caccia al tesoro di emoji basata sulL’intelligenza artificiale : Si chiama emoji Scavenger Hunt ed è una nuova simpatica caccia al tesoro basata sull'intelligenza artificiale lanciata da Google. Ecco come funziona L'articolo Google lancia la caccia al tesoro di emoji basata sull’intelligenza artificiale proviene da TuttoAndroid.

Google spinge sulL’intelligenza artificiale fornendo supporto ai suoi sviluppatori : Dopo aver annunciato un nuovo programma di investimenti per le startup appena nate che hanno come obiettivo quello di ampliare l’hardware o le funzionalità di Google Assistant, Google ha rilasciato di conseguenza una nuova guida alla progettazione e creazione di applicazioni per la sua ultima piattaforma! L'articolo Google spinge sull’intelligenza artificiale fornendo supporto ai suoi sviluppatori proviene da TuttoAndroid.

LG G7 ThinQ - lo smartphone che punta sulL’intelligenza artificiale : LG ha capito che il futuro dell’elettronica di consumo non può prescindere dall’intelligenza artificiale. Così, dopo aver lanciato televisori e lavatrici con le nuove funzionalità smart, anche la gamma di smartphone fa il suo debutto nel mondo ThinQ, con il nuovo LG G7 ThinQ appena presentato in un evento a New York. Il nuovo top di gamma riprende quanto di buono visto lo scorso anno con il G6 e il V30 e cerca di fare un passo oltre ...

Il boom delL’intelligenza artificiale - ombre su sicurezza e lavoro. Serve più conoscenza critica : È il tempo dell'intelligenza artificiale, su cui si sfidano le superpotenze, dagli Usa alla Russia delle manipolazioni di Putin, dalla Cina che ambisce nell'arco di pochi anni a superare l'America alla Ue che si prepara a stanziare 2 miliardi di euro entro il 2020 per colmare il gap con gli altri "grandi" hi tech.È una dimensione dell'innovazione oramai tanto diffusa nel discorso pubblico e nelle pratiche economiche da essere ...