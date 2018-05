Linkedin ci dice se siamo o meno adatti a un lavoro

wired

(Di mercoledì 16 maggio 2018)Cercare, interagire, creare connessioni: per questo è nato, il social nework per professionisti che ha da poco compiuto 15 anni. E li ha festeggiati superando il tetto dei 560 milioni di utenti a livello globale (tra cui una community italiana di oltre 11 milioni). Ora peròha deciso semplificare la ricerca di, lanciando una nuova funzione. Si chiama How You Match e misura l’affinità tra candidato e posizione lavorativa. Sarà dunque l’intelligenza artificiale a trovare i candidati migliori, comparando il loro curriculum con le richieste di chi assume. Tramite un pulsante posizionato in cima alla pagina sarà subito visibile agli utenti se sono (oe qualificati per quel. Se, accanto alla posizione aperta, troverete una spunta verde vorrà dire che il livello di istruzione, le competenze, gli anni d’esperienza e il ...