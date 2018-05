Linee guida Mibact per gli interventi con energie alternative nei centri storici | il 18

Pensioni - Quattordicesima 2018 : le Linee guida Inps/ Cos’è e i requisiti : quanto spetta ai pensionati? : Quattordicesima 2018, Pensioni e linee guida Inps: ultime notizie, scadenza e che cos'è. La platea di pensionati coinvolti, gli importi e tutte le indicazioni(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 14:10:00 GMT)

Scuola : M5S - Regione emani Linee guida su fondi per bimbi sotto i 6 anni : Palermo, 10 mag. (AdnKronos) - "I 13 milioni promessi dall’assessore Ippolito per ampliare e qualificare il Sistema integrato di educazione e di istruzione nella Regione siciliana rimangono solo parole al vento, o cifre che non andranno certamente alle famiglie e ai loro bambini, se la Regione non e

Bce lascia tassi invariati - non cambiano Linee guida del Quantitative Easing : La Banca Centrale Europea ha lasciato i tassi d'interesse invariati: il tasso principale resta fermo allo 0%, quello sui prestiti marginali allo 0,25% e quello sui depositi a -0,40%. La decisione è in linea con le attese del mercato. I tassi, spiega Eurotower, "rimarranno a lungo a livelli attuali"Il direttivo della Bce non cambia la forward guidance, le indicazioni strategiche per il futuro, indicate lo scorso 8 marzo. L'istituto ...

Facebook - le regole per non farsi “bannare”/ Nuove Linee guida : diritto di appello per gli utenti “puniti” : Facebook, le regole per non farsi “bannare”: il social network di Mark Zuckerberg introduce Nuove linee guida e il diritto di appello per gli utenti “puniti”. Coinvolti molti più revisori(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 17:01:00 GMT)

Facebook rende note Linee guida interne su ciò che è pubblicabile : Roma, 24 apr. , askanews, Facebook rende pubbliche le linee guida interne che utilizza per decidere cosa si può pubblicare sul social network e, per la prima volta, dà agli utenti il diritto di fare ...

Facebook svela Linee guida - ecco cosa rimuoviamo dal social : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Facebook svela Linee guida - ecco cosa rimuoviamo dal social : ANSA, - ROMA, 24 APR - Facebook svela per la prima volta le linee guida interne in base a cui la società decide quali contenuti pubblicati dagli utenti violano gli standard e vanno perciò rimossi. ...

WhatsApp - molti di voi stanno violando le Linee guida senza saperlo Video : #WhatsApp, di giorno in giorno, conferma di essere l’applicazione di messaggistica istantanea [Video] più apprezzata ed utilizzata a livello globale. Anche in Italia, il servizio è certamente tra i più quotati in tale ambito, sia su smartphone #Android che sugli #iPhone di Apple animati dal sistema operativo iOS. La pericolosita' di concorrenti esterni, come Telegram, ed interni, come Facebook Messenger, non smette di farsi sentire. Tuttavia, ...

5 Linee guida per legiferare sull’Intelligenza Artificiale : (Foto: h heyerlein/Unsplash) “Serve chiarezza su cosa diavolo succede ai nostri dati”. Parola di Lord Clement-Jones, capo del comitato dedicato all’Intelligenza Artificiale della House of Lords britannica. Le audizioni al Congresso degli Stati Uniti di Mark Zuckerberg sul caso Cambridge Analytica hanno evidenziato con forza la necessità di un intervento legislativo a contenimento della libertà d’azione dei migliori mezzi ...

Infezioni respiratorie : oltre le Linee guida : Questo post è a cura di Giovanni Puglisi, Specialista in Malattie dell'Apparato respiratorie. Prof. a contratto Università La Sapienza.Giova ricordare la complessità dei problemi legati alle Infezioni respiratorie: una bassa percentuale di diagnosi eziologiche (20-30% dei casi ricoverati), un'ampia variabilità degli aspetti clinici con forme di scarsa rilevanza fino a quelle dal decorso gravissimo e fulminante, uno ...

Pubblicate le Linee guida europee sulla disfunzione tiroidea da amiodarone : Un gruppo di esperti europei, fra i quali anche alcuni italiani, ha pubblicato delle Linee Guida sulle disfunzioni della tiroide indotte dal farmaco amiodarone. Fra le principali indicazioni, quella di condividere, fra endocrinologo e cardiologo, le decisioni relative all’eventuale interruzione dell’assunzione di amiodarone. L’amiodarone è un farmaco usato per curare alcune alterazioni della frequenza dei battiti del cuore, fra le quali una ...

Ristrutturazione Cucina Milano : le Linee guida da seguire : Una delle voci di spesa maggiore per tante famiglie milanesi è Ristrutturazione Cucina a Milano. L’ambiente Cucina infatti deve essere

Vaccini - bassa adesione tra gli atleti d’élite : nuove Linee guida : “Un’incompleta promozione e adesione alle vaccinazioni”. E’ questo il rapporto tra immunizzazioni e sportivi professionisti, che “spesso sottostimano il rischio di diffusione di malattie infettive durante importanti manifestazioni sportive di livello internazionale, tra cui Mondiali di calcio e Olimpiadi”. E’ quanto emerge dal documento elaborato dalla Federazione medico sportiva italiana (Fmsi) ...

NPL gli effetti delle Linee guida BCE : Le linee guida BCE sulla gestione dei NPL potrebbero indurre gli istituti di credito italiani ad aumentare il livello di accantonamenti sui crediti deteriorati e, di conseguenza, favorire un aumento nei volumi delle operazioni di dismissione. In particolare, l'incentivo alla cessione dovrebbe riguardare i crediti sprovvisti di garanzie che andranno svalutati integralmente dopo due anni dalla classificazione a deteriorato. Un ulteriore incentivo, ...