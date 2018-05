L' inchiesta su Montante si allarga | indagati anche l' ex Governatore Crocetta e l' attuale

huffingtonpost

(Di mercoledì 16 maggio 2018) L'ex presidente della Regione Sicilia, Rosario, due ex assessori dei suoi governi, Linda Vri e Mariella Lo Bello, sono tre degli otto nuovidell'su Antonello, arrestato con l'accusa di avere creato una rete di 'talpe' tra investigatori e 007: sotto indagineil successore dello stessoal vertice di Confindustria Sicilia, Giuseppe Catanzaro. L'accusa e' di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione, all'abuso d'ufficio e al finanziamento illecito dei partiti.Sotto indagine pure il presidente dell'Istituto regionale per le attivita' produttive (Irsap), Maria Grazia Brandara, e gli imprenditori di Caltanissetta Carmelo Turco, Rosario Amaru', Toto' Navarra. L'indagine e' condotta dalla Procura di Caltanissetta.