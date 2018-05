Ligresti | la Milano ' da bere' e le ombre del capitalismo di relazione

Fonsai - pg Milano chiede assoluzione per Paolo Ligresti da accusa falso in bilancio e aggiotaggio : Deve essere assolto anche in secondo grado Paolo Ligresti, figlio di Salvatore, imputato per falso in bilancio e aggiotaggio nell’ambito di un filone dell’inchiesta su presunti illeciti nella gestione del gruppo assicurativo Fonsai. Lo ha sostenuto il sostituto pg di Milano Celestina Gravina che, al termine della requisitoria, ha chiesto di confermare la sentenza di proscioglimento decisa nel dicembre 2015 dal gup di Milano Andrea Ghinetti. Un ...