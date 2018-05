Licei musicali | violino e contrabbasso sono per pochi | “Accesso solo per chi sa già

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 16 maggio 2018) Chi pensa di imparare a suonare uno strumento iscrivendosi al liceo musicale può appendere ilo ilal chiodo. Un decreto, il numero 382 firmato l’11 maggio scorso dalla ministra dell’Istruzione Valeria Fedeli, ha alzato l’asticella per gli studenti interessati a questo corso. Potranno accedervi, infatti,gli allievi che sanno già suonare bene uno strumento. A fissare i paletti è l’articolo numero otto del provvedimento ministeriale che dispone i criteri dell’ esame di ammissione alla prima classe del liceo. Requisiti troppo alti secondo la Federazione della Gilda che ha per prima lanciato la questione. “La prova per entrare al liceo può essere superata soltanto da chi sia già in possesso di capacità di esecuzione che si acquisiscono dopo tre o quattro anni di studio al Conservatorio”. Una richiesta che pone una serie di problemi. Il primo: secondo ...