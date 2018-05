adnkronos

Liceale suicida a scuola, chiesta condanna dei genitori

(Di mercoledì 16 maggio 2018) Sei anni di carcere per Roberto Raffoni , accusato di istigazione al suicidio e maltrattamenti fino alla morte, e due anni e sei mesi di prigione per la moglie, Rosita Cenni , per l'ipotesi di reato ...