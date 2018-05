Liberi tutti…di immaginare e costruire un mondo libero dalla sclerosi multipla

romadailynews

(Di mercoledì 16 maggio 2018)un. Uno spettacolo teatrale promosso da AISM, in collaborazione con Trenta Ore per la Vita. Roma, 29 maggio ore 20.30 – Teatro Brancaccio. In occasione della Settimana Nazionale dedicata all’informazione sullae per celebrare i 50 anni di AISM, il 29 maggio al Teatro Brancaccio di Roma si terrà “tutti…” uno spettacolo teatrale dedicato a AISM e realizzato in collaborazione con Trenta Ore per la Vita. Attraverso emozioni, positività e un pizzico di leggerezza si parlerà dellae dell’impegno dell’associazione, lungo 50 anni, a favore delle persone. Una serata “leggera come una piuma” all’insegna dell’informazione e dell’intrattenimento. Saliranno sul palco, Lorella Cuccarini, Piero Angela, Greg, Flavio Insinna, Amanda Sandrelli, Vittoria Belvedere, Antonella ...