Leucemia | atteso l’ok dell’Ema sulla terapia genica ‘car-t’

(Di mercoledì 16 maggio 2018) “Stiamo aspettando il riscontro dell’autorità europea del farmaco, che dovrebbe avvenire, speriamo, nelle prossime settimane. Se positivo ci sarà subito l’avvio alla discussione e il confronto con le autorità italiane”. Così Giampaolo Murri, Head of Market Access Novartis Oncology, commenta all”AdnKronos Salute gli ultimi sviluppi riguardo l’iter di approvazione della‘Car-T’ (Chimeric Antigen Receptor T-cell) per la cura dellalinfoblastica acuta a cellule B recidivata/refrattaria (il tumore del sangue più diffuso tra i bambini) basata su un approccio che consente di riprogrammare i linfociti T in modo che possano combattere il tumore dall’interno. Un trattamento ‘Car-T’ – sviluppato da Novartis insieme all’università della Pennsylvania – è già stato approvato la scorsa estate ...