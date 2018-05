L’Estate Infinita - TIMVISION produce una serie televisiva tratta dal romanzo del Premio Strega Edoardo Nesi : TIMVISION ha stretto un accordo con la casa di produzione Tempesta per collaborare allo sviluppo de L'Estate Infinita , serie televisiva tratta dal romanzo del Premio Strega Edoardo Nesi

L’Estate Infinita - il libro di Edoardo Nesi diventa una serie per TimVision : L’estate infinita, il romanzo di Edoardo Nesi diventa una serie grazie all’accordo con TimVision e Tempesta (che ha prodotto il film Lazzaro Felice la favola di Alice Rohrwacher attualmente in concorso al Festival di Cannes). Il libro è ambientato in Toscana nel boom economico degli anni ‘70 e ripercorre luci e ombre del periodo. Ivo Barrocciai, figlio di un piccolo produttore di coperte, sogna di realizzare la più grande fabbrica ...