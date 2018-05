Lega-M5S | ecco il contratto | taglio alle pensioni d' oro Niente uscita dall' euro LEGGI IL

Governo - elezioni anticipate : l'ipotesi da fantascienza sul tavolo del presidente senza il governo Lega-M5s : Se fallisse la trattativa tra M5s e Lega , tornerebbe l'incubo di elezioni in estate. Luglio? No, peggio. Secondo un retroscena di Ugo Magri sulla Stampa , in Parlamento si starebbe facendo strada la ...

Governo M5S-Lega - 40 pagine di contratto ma si tratta ancora sul premier : Chiuso il tavolo tecnico M5S-Lega sul programma del nuovo Governo. Non ci sarebbe più la previsione dell'opzione di uscita dall'euro. Nel documento ci sarà soltanto un...

Chiuso il contratto Lega-M5S. Ancora sei i nodi da sciogliere : "Si tratta di 6 punti, appena 6 righe". Minimizza così il capo della comunicazione del Movimento 5 Stelle, Rocco Casalino, dopo la chiusura del tavolo che ha elaborato il contratto con la Lega e che ora dovra passare da Matteo Salvini e da Luigi di Maio.Arriva poco prima delle 19 l'annuncio che il "tavolo è Chiuso, il contratto di governo è completo". Un documento a cui si è lavorato a lungo e che è composto da una quarantina di pagine che ...

Siglato contratto M5s-Lega. Non c'è uscita dall'euro : Salvini e Di Maio ancora al lavoro per il nome del premier. Rimangono comunque ancora 6 punti che devono essere visionati dai due leader - Un altro giorno di passione per cinquestelle e Lega, poi nel ...

Governo M5s-Lega - cosa c'è davvero nel contratto tra Di Maio e Salvini : Nel contratto messo a punto da Movimento 5 stelle e Lega non c'è più la parte relativa all'uscita dall'euro e non sarebbe previsto nemmeno il referendum...

Governo - Di Battista : “Berlusconi abbattuto dalla congiura dello spread”. A M5s e Lega dice : “Pensate alla patria” : L’Huffington Post diffonde i contenuti della bozza del contratto tra Movimento 5 stelle e Lega. Piazza Affari sprofonda, crollando al -2,3 per cento (maglia nera in Europa). E Alessandro Di Battista punta il dito contro “i potenti senza volto” dei mercati. “Cercano di buttare giù un Governo non ancora nato”, scrive in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook. Proprio come fece “la congiura dello ...

Alessandro Di Battista : "Ascoltate la gente nei bar non le banche"/ Appello a M5S e Lega : "Siate dei patrioti" : Alessandro Di Battista parla su Facebook e sprona i vertici di M5S e Lega a non farsi condizionare dalla Borsa o dall'aumento dello spread: "Non siate emissari del capitalismo finanziario"(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 19:27:00 GMT)

Istat : Gelmini - Paese fa fatica - con contratto Lega-M5S ci schiantiamo : Roma, 16 mag. (AdnKronos) – “Dall’Istat arriva la foto di un Paese che fa fatica: 5 mln di italiani in povertà, aumenta la disoccupazione al Sud, nascite ancora in calo. Il nuovo governo si troverà davanti queste emergenze, ma con la bozza di contratto Lega-M5S rischiamo di schiantarci alla prima curva”. Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. L'articolo Istat: ...

Governo - chiuso il contratto M5s-Lega : da sciogliere 6 nodi «Si tratta a oltranza per il premier» : Ancora non c'è il nome del candidato presidente del Consiglio. Il documento è lungo 40 pagine, nel testo non c’è l’uscita dall’euro, ma ci sono i vaccini. Mattarella e la «bozza» del contratto: «Leggerà solo testo definitivo»