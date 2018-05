Lega-M5s al lavoro fino all' alba Si prova a fare il governo Premier | cresce

Governo M5s-Lega - programma e contratto/ Salvini e Di Maio : "la fine è vicina - tra poco il Premier" : Governo M5s-Lega, le ultime notizie: Salvini e Di Maio, 'la fine è vicina'. Pubblicata una bozza del contratto di programma, chi sarà il premier?

La bozza del “contratto” tra M5S e Lega : L'ha pubblicata lo HuffPost ed è una versione «superata», dicono Lega e M5S: ma permette di sapere di cosa si sta discutendo e in che termini The post La bozza del “contratto” tra M5S e Lega appeared first on Il Post.

Contratto Lega-M5s - c'è anche un "Comitato" parallelo al Consiglio dei ministri : Nella serata di martedì l'Huffington Post ha pubblicato una bozza del Contratto di governo a cui stanno lavorando Lega e M5s, e su cui la trattativa si è arenata: 39 pagine che hanno scatenato polemiche feroci...

Dal deficit al debito pubblico - il contratto M5S-Lega spaventa l'Europa : Tra le misure indicate nella bozza di programma, oltre alla richiesta alla Bce di cancellazione di 250 miliardi di debito, la creazione di un fondo con 200 miliardi di immobili pubblici. Le quote sarebbero vendute ai piccoli risparmiatori. Tolta invece la parte sull’uscita dall’euro. Su conti pubblici e migranti è scontro frontale con Bruxelles...

M5S-Lega - l’aut aut di Salvini a Di Maio e l’ipotesi Giorgetti premier : A sentire Matteo Salvini, oggi è il giorno decisivo. Il leader della Lega si riferisce alla possibilità di colmare le distanze ancora esistenti sul programma di governo con il M5s. Ma...

Pensioni - perché la riforma M5S-Lega fa pagare il conto ai giovani : Superare la legge Fornero tende a favorire i lavoratori anziani con carriere contributive continue a scapito di lavoratori ancora più anziani, ma con carriere lavorative spesso interrotte (come le donne). Ma soprattutto lascia il conto da pagare ai giovani...

La bozza euroscettica M5S-Lega : via sanzioni a Mosca - Bce nel mirino : «Se riusciamo a chiudere il contratto, a mettere tutti i temi che servono, sarà una bomba», annuncia a metà pomeriggio Luigi Di Maio, poco prima di incontrare di nuovo Matteo Salvini. Nonostante i segnali di una possibile rottura, il tavolo del programma prosegue, Lega e M5S vanno avanti armati di pennarelli rossi e gialli con cui evidenziare le pa...

GOVERNO M5S-Lega/ Salvini a un bivio - Di Maio pigliatutto : La candidatura di Giuseppe Conte, Di Maio e Salvini ancora in trattativa, Mattarella, l'agibilità di Berlusconi sono i paletti della crisi.

Governo M5s-Lega - programma e contratto/ Salvini e Di Maio : “la fine è vicina - tra poco il Premier” : Governo M5s-Lega, le ultime notizie: Salvini e Di Maio, "la fine è vicina". Pubblicata una bozza del contratto di programma, chi sarà il primo ministro?(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 07:08:00 GMT)

Dal deficit al debito pubblico - il tandem Lega-M5S allo scontro con l’Europa : Tra le misure indicate nella bozza di programma, oltre alla richiesta alla Bce di cancellazione di 250 miliardi di debito, la creazione di un fondo con 200 miliardi di immobili pubblici. Le quote sarebbero vendute ai piccoli risparmiatori. Tolta invece la parte sull’uscita dall’euro. Su conti pubblici e migranti è scontro frontale con Bruxelles...

LAVORO E POLITICA/ L'assegno per i disoccupati 'ereditato' da Lega e M5s : Finalmente è entrato a regime L'assegno di ricollocazione nazionale: una misura importante che resterà in eredità al nuovo Governo.

SPY FINANZA/ I boomerang dell'Ue contro Lega e M5s : Non sembrano mancare macigni contro l'Italia da parte dell'Ue e delle élites, di cui il Financial Times è megafono. Ma con effetti controproducenti.

LAVORO E POLITICA/ L'assegno per i disoccupati "ereditato" da Lega e M5s : Finalmente è entrato a regime L'assegno di ricollocazione nazionale: una misura importante che resterà in eredità al nuovo Governo. GIANCAMILLO PALMERINI(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 06:07:00 GMT)RIFORMA PENSIONI/ Quota 100 e Quota 41, i conti sugli interventi di Lega e M5s, di G. CazzolaARTICOLO 18/ Reintegra o indennizzo? Il nuovo dubbio nel caso di mancato ripescaggio, di M. Ferraresi

Contratto M5S-Lega : «fuori dall’euro e cancellazione di 250 miliardi di debito». Poi la smentita : L’Huffington Post ha svelato la bozza su cui si è arenata la trattativa M5S-Lega. Documento subito smentito da una nota comune: «È una versione vecchia che è stata già ampiamente modificata nel corso degli ultimi due incontri del tavolo tecnico»...