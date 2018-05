League of Legends inaugura la modalità Clash | tornei per tutti

Riot presenta con un teaser Pyke - il nuovo eroe di League of Legends : Con la pubblicazione di un breve teaser sul proprio account Twitter ufficiale, Riot Games ha presentato oggi il nuovo eroe in arrivo per League of Legends, il famosissimo MOBA che vedrà presto aggiungersi al roster dei personaggi un nuovo support.Pyke, questo il nome del nuovo eroe, sarà molto più malvagio degli altri personaggi della categoria support, e il teaser può darcene un assaggio. Il video infatti spiega le origini dell'eroe, che è ...

Riot vince uno Sports Emmy per la coreografica del World Championship 2017 di League of Legends : Negli scorsi giorni si è tenuta la cerimonia di premiazione degli Sports Emmy, che per la prima volta nella loro storia hanno assegnato una statuetta a un eSport, League of Legends, che ha trionfato nella categoria "Outstanding Live Graphic Design" per la coreografia del World Championship 2017 tenutosi a Pechino.Riot aveva voluto celebrare la finale del campionato mondiale con una spettacolare cerimonia d'apertura, culminata con l'arrivo di un ...

EULCS : venerdì e sabato le finali del campionato europeo di League of Legends! : Semifinali: l'ultima tappa prima delle tanto ambite finali di Copenhagen. Fnatic, G2, Splyce e Vitality sono le quattro squadre che hanno già prenotato i biglietti per la Royal Arena, ma manca ancora ...

La recensione del gioco da tavolo di League of Legends : League of Legends diventa un gioco da tavolo e te lo diciamo subito: è fatto benissimo. Intitolato Mechs vs Minions, è stata realizzato direttamente da Riot, lo sviluppatore del celebre videogioco. Anziché limitarsi a una mera trasposizione, magari per sfruttare commercialmente un marchio che da solo fa faville, i ragazzi di Santa Monica, in California, hanno fatto le cose per bene, proponendo un titolo da non perdere per tutti gli amanti dei ...

