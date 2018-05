Le due versioni di Pokémon Switch si chiameranno Let' s Go Pikachu e Let' s Go Eevee?

Honor 10 è arrivato in Italia : due versioni a prezzi aggressivi già in sconto : Ebbene sì, a quasi un mese dalla presentazione per il mercato cinese, Honor 10 è arrivato oggi in Italia in seguito a un evento stampa tenuto dall'Azienda con cui ne ha svelato data di lancio e prezzo. L'articolo Honor 10 è arrivato in Italia: due versioni a prezzi aggressivi già in sconto proviene da TuttoAndroid.

Pokémon Switch uscirà nel 2018 in almeno due versioni. Parola di una nota insider : Nuovo appuntamento con rumor e indiscrezioni riguardanti l'atteso e tutto da scoprire capitolo di Pokémon in arrivo su Switch, la console ibrida di Nintendo. La scorsa settimana abbiamo rivelato che Pokémon Switch potrebbe essere una sorta di remake di Pokémon Rosso e Blu e oggi torniamo sull'argomento per proporvi alcune informazioni condivise da una delle insider più autorevoli quando si parla della grande N.Come segnalato da MyNintendoNews, ...

PES 2019 - uscita il 30 agosto in due versioni – TRAILER : ROMA – Konami ha finalmente presentato il nuovo PES 2019.Con un comunicato ufficiale, l’azienda svela alcune delle più importanti caratteristiche del titolo calcistico, in uscita per PlayStation 4, Xbox One e PC il prossimo 30 agosto in due versioni.Quella Standard, che vedrà in copertina Phillippe Coutinho e la Special Edition con David Beckham.A queste si […] L'articolo PES 2019, uscita il 30 agosto in due versioni – TRAILER proviene da ...

Annunciati nuovi concerti di Noemi per La Luna con il video di Porcellana in due versioni : I nuovi concerti di Noemi per La Luna sono stati resi ufficiali. Dopo le due anteprime annunciate durante la partecipazione al Festival di Sanremo, l'artista di Porcellana è pronta a tornare sul palco con nuovi live che ha reso noti sulla sua pagina ufficiale, nella quale ha anche condiviso il video del nuovo singolo rilasciato in due versioni, compresa quella remix. Decisa anche la data zero, che si terrà a Cascina il 25 maggio, per ...

Il nuovo album di Lorenzo Fragola rilasciato in due versioni : tutte le novità su Bengala : Il nuovo album di Lorenzo Fragola sarà rilasciato in due versioni. A una manciata di giorni dal rilascio della sua prossima espressione discografica, il cantautore catanese ha sciolto le riserve su alcuni dettagli del nuovo lavoro, in arrivo sul mercato il 27 aprile prossimo. Bengala sarà anche presentato con un lungo instore, come annunciato dall'artista, ma sarà presente sul mercato in due versioni, una standard e una deluxe. Carico di ...

Siria - gli obiettivi dei raid occidentali. Le due versioni di Washington e Mosca : Laboratori di produzione di armi chimiche e depositi di armi non convenzionali nelle regioni di Damasco e Homs. Sarebbero questi, secondo fonti militari americane, i tre siti colpiti dall’attacco occidentale di questa notte in Siria. L’obiettivo quindi erano le armi non convenzionale del regime di Bashar al-Assad, utilizzate secondo Parigi nell’attacco a Douma. Lo hanno ripetuto fin da subito, prima Donald Trump, poi Theresa May e ...

due nuovissime versioni in arrivo dalla famiglia dei Samsung Galaxy S9 : prezzo e dettagli : Stanno arrivando in Europa e in Italia due nuove versioni del Samsung Galaxy S9, con cui andremo ad arricchire la famiglia di device al momento più chiacchierata di questo 2018. Dopo i rumors condivisi nella giornata di ieri per quanto concerne il Samsung Galaxy S9 mini, che potrebbe ridare slancio ad una tipologia di device che non tocchiamo con mano da anni, oggi tocca dunque concentrarsi su prodotti già confermati in via ufficiale e pronti a ...

God of War : due video ci mostrano le differenze tra le versioni PS4 e PS4 Pro : Come probabilmente saprete, God of War è stato già protagonista, nella giornata di oggi, della nostra approfondita recensione e in rete sono comparse le prime votazioni per la nuova avventura di Kratos.Ormai mancano pochi giorni all'arrivo dell'esclusiva PS4 che, ovviamente, approderà anche su PS4 Pro. Ma ci saranno differenze sostanziali tra le versione per la console standard e quella premium?A tal proposito risultano interessanti i primi ...

Dark Souls Remastered per Nintendo Switch vs Xbox 360 - a confronto le due versioni : Dark Souls Remastered uscirà entro un paio di mesi: la release della versione restaurata del primo, storico capitolo della saga sviluppata da From Software e pubblicata da Bandai Namco verrà rilasciata per PS4, Xbox One e PC, ma anche per Nintendo Switch, un annuncio arrivato a sorpresa nel corso degli ultimi Nintendo Direct. Come si comporta la versione Switch rispetto a quella originale, ad esempio su Xbox 360? Ovviamente ce lo svela una ...

Far Cry 5 : nelle versioni PS4 Pro e Xbox One X si potrà scegliere tra due modalità grafiche : Far Cry 5 è una delle uscite di maggior peso di questo 2018 e, poco tempo fa, Ubisoft ha condiviso i dettagli del Season Pass.Il gioco arriverà a fine mese e, per quanto riguarda le versioni console, sappiamo che Far Cry 5 godrà di migliorie tecniche su PS4 Pro e Xbox One X.Stando a quanto riportato da Segmentnext, le versioni per le console premium metteranno a disposizione dei giocatori due modalità grafiche. Una privilegerà la risoluzione, ...