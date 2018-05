Lazio | caso de Vrij | i tifosi lo mettono in campo

“Mentre Marco moriva…” Caso Vannini - ora parlano i vicini. Nuove riveLazioni che gettano un’ombra ancora più nera sul caso : Sono passate poche settimane dalla sentenza di primo grado che ha condannato a 20 anni per omicidio volontario Antonio Ciontoli, l’uomo ritenuto responsabile della morte di Marco Vannini. La Prima Corte di Assise aveva inoltre punito con 3 anni la moglie di Cintoli, Maria Pezzillo, e i figli Martina e Federico, tutti ritenuti colpevoli di omicidio colposo. Assolta, invece, la fidanzata di Federico Ciontoli, Viola Giorgini, che era accusata di ...

Il "caso" De Vrij scalda la Champions di Lazio e Inter : L'olandese ha già firmato per i nerazzurri contro cui Inzaghi si giocherà l'ultimo posto nell'Europa che conta nell'ultimo turno di campionato. E i tifosi si spaccano su Stefan

Il caso De Vrij e Lazio-Inter Calcio-sospetti al gran finale : L e due grandi specialità nazionali sono il millantato credito e la teoria del complotto. Ieri la rete è entrata in fibrillazione per la seconda: l'Inter ha depositato il contratto (a parametro zero) di Stefan De Vrij, difensore olandese della Lazio, cinque anni a 3,8 milioni a stagione, secondo alcune fonti. Una buona operazione. De Vrij ha appena compiuto 26 anni, è un ottimo giocatore che può ancora crescere. L'unica controindicazione è che ...

"Il Caso Roso. Da uno studio forense la riveLazione del terzo sesso" : Il Caso fu affidato al celebre anatomista Vincenzo Chiarugi , padre della scienza psichiatrica italiana, che riscontrò delle importanti anomalie anatomiche a carico dell'apparato genitale di Maria ...

La 'dottrina della triboLazione' di Bergoglio e l'errore riconosciuto sul caso Barros : Mentre James Hamilton aggiunge: 'Ci piacerebbe che andassero tutti in galera, il problema è la prescrizione: vorrei che il Cile e i governi di tutto il mondo la abolissero per gli abusi su minori'.

Il Movimento 5 Stelle perde (anche) Nettuno : sindaco sfiduciato - si apre il caso Lazio : Tredici consiglieri comunali hanno sfiduciato il sindaco di Nettuno con una firma dal notaio. Tra loro, anche quattro esponenti della maggioranza. L'esperienza amministrativa del Movimento 5 Stelle guidata da Angelo...

Caso Cucchi - carabinieri in aula : “ReLazioni su salute modificate su ordine dei superiori” : Nuovo capitolo nella storia della morte del 29enne romano che arriva dal processo a cinque carabinieri dell'Arma. L'ammissione di due colleghi "Non ricordiamo chi fu a chiedere le modifiche, ma è stato un ordine gerarchico"Continua a leggere

Privacy - cosa fare in caso di vioLazione dei dati personali : Manca poco più di un mese all’entrata in vigore del GDPR, dopo aver analizzato la figura del DPO, oggi ci occupiamo del comportamento da tenere da parte del titolare e del responsabile del trattamento dei dati personali in caso di violazione, sulla base della nuova normativa UE. In caso di violazione dei dati personali il responsabile del trattamento deve informare il titolare “senza ingiustificato ritardo” successivamente all’avvenuta ...

Caso Cucchi - testi in aula : falsificate due reLazioni - l'Arma lo sapeva : I vertici dell'Arma erano già a conoscenza del pestaggio subito dal geometra 31enne deceduto nel 2009 sei giorni dopo essere stato arrestato per detenzione di stupefacenti ben prima che il Caso finisse all'attenzione della magistratura e della stampa

Caso Montedison - libro riveLazione Così Cuccia ha distrutto l'Italia Schimberni e la Public company : Se la Montedison fosse diventata una Public company come voleva Mario Schimberni oggi l'Italia sarebbe un Paese diverso. E' la conclusione rivoluzionaria, per ciò che viene preso in esame e per chi finisce 'sul banco degli imputati', a cui giunge un libro completamente fuori dal coro Segui su affaritaliani.it

Caso Anna Frank - ultras Lazio ancora nella bufera : l’ultimo episodio : Altro episodio che riguarda gli ultras della Lazio ed il Caso Anna Frank. Dopo il ben noto Caso degli adesivi raffiguranti Anna Frank attaccati in Curva Sud all’Olimpico di Roma, alcuni ultras della Lazio ritenuti responsabili del gesto, sono stati interrogati dalla procura di Roma. Ebbene, secondo quanto rivelato dal Tempo, i supporters avrebbero fornito delle motivazioni a dir poco vergognose in merito al loro gesto. “Pensavo fosse la figlia ...

Il caso migranti/ Le vioLazioni delle Ong calpestano l'accoglienza : Il sequestro da parte della Procura di Catania della nave Ong spagnola ProActiva Open Arms, convalidato ieri dal Gip, e le reazioni che ne sono seguite, riaprono discussioni e ferite che sembravano ...

Caso Anna Frank - ecco la decisione nei confronti della Lazio : Caso Anna Frank – Negli ultimi mesi la Lazio ha dovuto fare i conti con la vicenda relativa al comportamento dei tifosi, con il Caso Anna Frank che ha tenuto banco, adesso è arrivata la decisione nei confronti dei supporter biancocelesti. Non è stato preso nessun provvedimento, la Procura Federale aveva presentato ricorso dopo la prima sentenza che aveva inflitto solo una multa, appello alla Corte federale d’Appello della FIGC, ...

Lazio - DE VRIJ : ARCHIVIATO CASO DOPING/ Ultime notizie - Procura Nado : le differenze con il caso Joao Pedro : LAZIO, De VRIJ: ARCHIVIATO caso DOPING. Ultime notizie, Procura Nado: niente sospensione per il difensore olandese. La ricostruzione della vicenda, emersa dopo la partita col Verona(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 20:44:00 GMT)