L' avvertimento di Padoan | Non smantellate le riforme

ilgiornale

(Di mercoledì 16 maggio 2018) "Levanno applicate e non disfatte". Pier Carloapprofitta di una lectio magistralis alla Sapienza per mandare un messaggio a Matteo Salvini e Luigi Di Maio alle prese con il "contratto" di governo. "L'agenda è complessa e ambiziosa e si può affrontare con successo", dice il ministro dell'Economia uscente, "Diverso il caso se si decidesse di cambiare direzione smantellando lefatte e indebolendo il processo di stabilizzaione dei conti. L'annuncio di una riforma crea aspettative di risultati immediati che arrivano con il tempo. Il cittadino guarda al suo beneficio sottovalutando la distribuzione degli effetti della riforma stessa. La caduta del consenso potrebbe spingere la politica a disfareintrodotte anzichè all'attuazione delle stesse". Poi si dice fiducioso: "L'uscita dalla crisi e la ripresa della crescita è solo il primo passo sulla via del rilancio ...