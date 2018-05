L' Assistente Google vi legge le inchieste di Dataroom | con la voce di Milena Gabanelli

Duplex - come funziona l’Assistente di Google che prenota le ferie Video : Duplex, l’assistente virtuale del sistema Android di Google [Video] montato sugli smartphone è una evoluzione dell’Intelligenza artificiale. Presentato questa settimana al I/O 2018, Duplex si basa su una serie di ricerche condotte da anni che mirano a rendere l’assistente più vicino possibile all’essere umano, sia come intonazione di voce che cadenza. Può fissare un appuntamento, parla in maniera organica, e anche sottovoce. È capace di emettere ...

L’Assistente vocale 'troppo umano' di Google non è piaciuto a tutti. Ed è una questione di etica : La platea era apparsa entusiasta. Quando il Ceo di Google, Sundar Pichai, aveva fatto ascoltare delle telefonate in cui un software basato su intelligenza artificiale parlava in modo naturale con un essere umano, inframmezzando pure delle pause e interiezioni (inclusi suoni come “aaah” ,“mmm”), il pubblico era scoppiato in un applauso e in risate complici. Doveva essere uno di quei momenti magici che piacciono tanto in ...

L’intelligenza artificiale di Duplex - l’Assistente di Google che parlerà al vostro posto : (Foto: Google Assistant) Conversare con dispositivi digitali è la frontiera tecnologica del nuovo millennio, da Siri a Cortana, da Alexa a Wavenet. Ma da Google Assistant arriverà presto un nuovo strumento ancora più sofisticato per parlare col computer come se fosse una persona. Si tratta di Duplex, un’intelligenza artificiale, già testata, che chiamerà e parlerà al vostro posto, svolgendo semplici compiti come fissare appuntamenti. ...

Android P - Maps - Assistente e Gmail : tutte le novità Google : Il video di Assistente Google che telefona al posto tuo e prenota un appuntamento al ristorante potrebbe diventare un momento storico che ricorderemo per anni, come lo ”one more thing” al momento della presentazione del primissimo iPhone. Perché durante il keynote di apertura della Google I/O 2018, l’intelligenza artificiale è passata da essere uno strumento di marketing destinato a farti dire “wow” un paio di volte l’anno, a ...

Google I/O : dall’Assistente alle Mappe - valanga di novità in arrivo : ROMA – Nuove funzioni per Gmail, un restyling di News, personalizzazione delle Mappe. Ma, soprattutto, un notevole miglioramento dell’Assistente. Sono queste alcune delle tante novità presentate da Google nella prima giornata di Google I/O, la conferenza annuale dedicata agli sviluppatori. Gli aggiornamenti saranno effettivi nel corso delle prossime settimane/mesi. Assistente Google Intelligenza artificiale al servizio […] L'articolo ...

Assistente Google telefonerà e prenoterà il ristorante al tuo posto : L’Assistente telefonerà al posto tuo. Google ha annunciato nel corso della conferenza I/O degli sviluppatori un software di intelligenza artificiale che prenota gli appuntamenti al telefono per conto del titolare ed è in grado di gestire una conversazione al suo posto. Il Ceo Sundar Pichai ha detto che Google Duplex sarà lanciato a livello “sperimentale” nelle prossime settimane. Duplex è una tecnologia che verrà implementata ...

Google I/O - tutte le novità di Assistente - Maps - Gmail e Foto : (Foto: Google) Risparmiare tempo e stress agli utenti: è questo l’obbiettivo che hanno in comune gran parte delle novità annunciate da Google nel discorso introduttivo della prima giornata di Google I/O, la conferenza che annualmente la casa di Mountain View organizza per gli sviluppatori interessati al suo ecosistema. Le ricerche del gruppo nell’ambito dell’intelligenza artificiale non sono mai state così al centro dei suoi ...

Assistente Google : tutte le novità in arrivo svelate al Google I/O di maggio 2018 : Durante l’evento Google I/O di maggio 2018 sono state svelate tutte le novità che presto saranno applicate all’Assistente Google sugli smartphone Android: i dettagli.L’Assistente Google vi ricordo è stata una delle principali novità rilasciate da Google sul proprio sistema operativo mobile Android nel 2016, e oggi durante l’evento I/O del colosso americano sono state svelate tutte le novità che verranno aggiunte ...

Adesso si può impostare Alexa come Assistente predefinito su smartphone Android al posto di Google Assistant : Grazie ad un aggiornamento arrivato nei giorni scorsi, è stata introdotta la possibilità per gli utenti di impostare Amazon Alexa come assistente predefinito sul proprio smartphone Android, al posto di Google Assistant. In poche parole Adesso Android riconosce Alexa come un possibile sostituto di Assistant. L'articolo Adesso si può impostare Alexa come assistente predefinito su smartphone Android al posto di Google Assistant proviene da ...

SpeakEasy - lo speaker vintage di Como Audio con Assistente Google : Eleganti, potenti e versatili, gli speaker di Como Audio sono la risposta ideale per chi vuole avere tutta la musica sotto controllo, in un mix di tradizione e raffinatezza, sia in termini di design che di resa acustica. Il punto di forza è la capacità di gestire agevolmente qualsiasi sorgente sonora e di accedere in modo diretto a servizi come Spotify Connect, e di essere compatibile con prodotti come Amazon Echo Dot e Google Chromecast. Finora ...

Google è il miglior Assistente digitale in circolazione (e Siri il peggiore) : (Foto: Google) Gli assistenti digitali da smartphone e da salotto non sono tutti uguali: alcuni sono più spiritosi, altri più bravi nel recepire il parlato del loro interlocutore umano, mentre altri ancora permettono di fare più cose rispetto agli altri. Capire quale sia il migliore non è sempre facile, ecco perché l’agenzia di digital marketing Stone Temple Consulting ha tentato di mettere in classifica i migliori attualmente sulla scena ...

Google Assistant migliore Assistente vocale - ma lo bracca Cortana - si migliora Alexa - Siri peggiore : Uno studio di Stone Temple Consulting cerca di stabilire quale sia il miglior assistente vocale per cellulare.