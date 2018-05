LARS VON TRIER | THE HOUSE THAT JACK BUILT Video Cannes 2018 | il regista danese decide di

LARS VON Trier lo scorpione : Lars von Trier era stato convocato con ritardo, perché a Cannes 2018 serviva un provocatore. Un festival non può campare soltanto su registi dai nomi sconosciuti. A meno che non siano campioni come Cristian Mungiu, che con “4 mesi, 3 settimane e due giorni” vinse la Palma d’oro 2011, o Steven Soderb

LARS VON Trier - The House That Jack Built/ Video Cannes 2018 - in Italia la censura come con Nymphomaniac? : Cannes 2018, The House That Jack Built di Lars von Trier semina il panico: il film sulla vita di Jack lo squartatore incanta e divide allo stesso tempo il Festival.(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 19:12:00 GMT)

The House that Jack Built - viaggio all’inferno (senza ritorno) con LARS VON Trier : Il film definitivo. La summa telelologica secondo Lars Von Trier. Nel bene o nel male che la critica decreti. Tanto a Lars nulla importa, e va bene così quando si è dotati di uno sguardo oltre, di una personalità schizofrenica (non è un’offesa per lui) che separa genialità artistica a nefandezze umane. La sua nuova opera, The House that Jack Built, ne è la prova tangibile. E allora il vero male non è Lars “il sadico” ma chi (critici, ...

Cannes - LARS VON Trier atterrisce con The House That Jack Built. E alcuni spettatori lasciano la sala : Espulso, perdonato, osannato. Lars von Trier torna ad agitare la Croisette, dopo sette anni da uno dei più discussi scandali recenti del Festival di Cannes. Il regista danese, dichiarato “persona non gradita” alla kermesse nel 2011 dopo le uscite infelici su sue presunte simpatie naziste, per cui a nulla valsero le scuse e il chiarimento “non sono mai stato e non sarò mai un nazista”, è stato riammesso a questa 71esima ...

Il produttore di LARS VON Trier si arrende a #MeToo : "Smetterò di schiaffeggiare i culi" : Altro schiaffo agli abusi da parte del movimento #MeToo. Sulla scia degli avvenimenti delle ultime settimane, e soprattutto delle diverse accuse di molestie ricevute nell'ultimo anno, il produttore Peter Aalbaek Jensen ha dichiarato che "smetterà di schiaffeggiare i culi" dei suoi tirocinanti.Il "pentimento" dell'uomo di fiducia di Lars Von Trier, per il quale ha prodotto capolavori come Melancholia, Nymphomaniac e Antichrist, arriva dopo ...

Cannes 2018 - anche Terry Gilliam e LARS VON Trier al festival : Prende forma pian piano il programma completo del prossimo festival di Cannes. Dopo l’annuncio dei film in concorso e della giuria, sono state annunciate ieri importanti aggiunte al numero dei film che si potranno vedere durante la manifestazione. In particolare grande attenzione ha richiamato la notizia che Don Quixote, il film su cui Terry Gilliam ha lavorato per quasi vent’anni, sarà presentato in anteprima mondiale il prossimo 19 ...

Al Festival di Cannes ci saranno - fuori concorso - i film di LARS VON Trier e Terry Gilliam : Alcuni giorni dopo la conferenza stampa di presentazione dei film della 71esima edizione del Festival di Cannes, sono stati annunciati alcuni nuovi film che parteciperanno: tre fanno parte del concorso ufficiale (quello per cui si può vincere la Palma d’oro), The post Al Festival di Cannes ci saranno, fuori concorso, i film di Lars von Trier e Terry Gilliam appeared first on Il Post.