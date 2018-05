Lamezia Terme | sgominato giro di droga | otto arresti

Lamezia Terme - venti ultras del Catania arrestati per aggressione a 4 professori : li avevano scambiati per tifosi del Siracusa : Li hanno puntati sul traghetto che collega Messina a Reggio Calabria. Li hanno inseguiti in autostrada. E una volta arrivati vicino alla stazione ferroviaria di Lamezia Terme hanno dato fuoco alla loro auto con un fumogeno, li hanno picchiati e infine rapinati. Tutto perché pensavano che fossero i tifosi rivali del Siracusa. In realtà, come hanno rivelato gli inquirenti, si trattava di quattro docenti reggini diretti a Cosenza per un corso di ...

Catanzaro : bambino di tre anni salvo grazie al pronto intervento dei sanitari dell’Ospedale di Lamezia Terme : E’ stato il tempestivo intervento dei sanitari dell’Ospedale “Giovanni Paolo II” di Lamezia Terme a salvare la vita a un bambino di tre anni, giunto nel pomeriggio di Pasquetta al pronto Soccorso del nosocomio lametino per uno stato di disidratazione e per una sospetta infezione delle vie respiratorie. Ne da notizia il dott. Antonio Gallucci direttore sanitario POU che ha espresso soddisfazione nei confronti di tutti gli operatori coinvolti per ...

Intitolato al dottor Giovanni Notaro il reparto di Radiologia dell'ospedale di Lamezia Terme : Un tempo era la scienza delle ombre, oggi è una specialità molto tecnologica, grazie all'utilizzo di Tac, risonanza magnetica e altri sofisticati tipi di diagnostica strumentale che aiutano i clinici ...

Terremoto - scossa in Calabria : epicentro in Sila tra Cosenza - Rende e Lamezia Terme [MAPPE e DATI INGV] : 1/10 ...

Lamezia Terme - 16enne manda all'ospedale un'anziana per strapparle la borsa : Tre settimane fa, a Lamezia Terme - centro nevralgico del Catanzarese - aveva mandato in ospedale un'anziana donna perpetrando uno scippo, gettandola per terra pur di strapparle dalle mani la borsa. ...

Chirurgia - prolasso utero-vaginale : primi interventi protesici in Calabria eseguiti nell’Ospedale di Lamezia Terme : Si è svolta per la prima volta in Calabria una seduta operatoria per trattare tre casi di grave prolasso utero-vaginale di quarto grado, la seduta è durata 11 ore dalle 8:00 alle 19:00. Gli interventi protesici ben riusciti e risolutivi del problema, sono stati eseguiti nel presidio ospedaliero “Giovanni Paolo II” di Lamezia Terme da tre equipe operatorie composte dal dott. Domenico Perri, primario dell’unità operativa Ostetricia e Ginecologia ...

Lamezia Terme. Omicidio di Francesco Pagliuso : l’assassino è Marco Gallo : Svolta nelle indagini sull’Omicidio dell’avvocato Francesco Pagliuso, assassinato a Lamezia Terme il 9 agosto del 2016 nel giardino della sua

Omicidio Pagliuso - chi è Marco Gallo/ Lamezia Terme : il sicario incastrato dal Gps della sua macchina : Omicidio Francesco Pagliuso: ad uccidere l'avvocato di Lamezia Terme fu Marco Gallo, insospettabile colletto bianco di giorno, efferato sicario a pagamento della 'ndrangheta di notte.(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 18:57:00 GMT)