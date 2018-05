romadailynews

: La Stellazzurra Basketball Academy alla Final Eight: La Stellazzurra Basketball Academy è… - romadailynews : La Stellazzurra Basketball Academy alla Final Eight: La Stellazzurra Basketball Academy è… -

(Di mercoledì 16 maggio 2018) Laè volata a Belgrado per partecipare per la seconda volta nella sua storiadell’Adidas Next Generation Tournament. Dopo l’esperienza del 2015 a Madrid, da giovedì 17 a sabato 19 la squadra di Germano D’Arcangeli farà di nuovo parte a pieno titolo del gotha del basket giovanile continentale, la fasee dell’Eurolega Under 18 maschile. Nelle prime tre giornateAleksandar Nikolic Hall, l’ex Pionir, i nerostellati cercheranno di vincere il proprio girone per assicurarsi il biglietto per spostarsiStark Arena della Capitale serba per laissima di domenica mattina, l’avveniristico palasport da 18mila posti dove poche ore più tardi si giocherà laFour dell’Eurolega senior. AVVERSARIE Nel contenderle la prestigiosa posta in palio ladovrà superare ...