La Spezia | due anziani trovati morti in auto | probabile omicidio-suicidio

La Spezia - due anziani trovati morti in auto : probabile suicidio : Due corpi senza vita sono stati trovati in un’automobile in viale Italia a Deiva Marina. La coppia, di 73 e 80 anni, probabilmente si è suicidata con una pistola. Sono in corso le indagini.Continua a leggere

Due operai sono morti in un cantiere navale di La Spezia : Due operai sono morti nel pomeriggio in un cantiere navale a La Spezia, in Liguria. L’incidente è avvenuto nei cantieri del gruppo Antonini e per il momento non ci sono altre informazioni. La morte dei due operai è stata confermata The post Due operai sono morti in un cantiere navale di La Spezia appeared first on Il Post.

Non uno - ma due direttori sportivi in scadenza in casa Spezia : La Spezia - Un nuovo uomo mercato disegnerà lo Spezia 2018/19. Tutto lascia propendere per questo esito in un momento in cui gli aquilotti possono giocare gli ultimi 270 minuti di campionato senza ...

Serie B - Lopez dello Spezia squalificato per due giornate : Il giudice sportivo di Serie B, in merito alle partite della 38esima giornata, ha squalificato per due turni il giocatore dello Spezia Walter Lopez per “per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quindicesima sanzione) e per avere, al 45° del secondo tempo, a seguito del provvedimento di ammonizione, assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti dell’arbitro”. Una giornata di squalifica per sette ...

