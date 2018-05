La Spezia | bimbo di 3 anni cade da una finestra al terzo piano | ricoverato a Firenze

fanpage

: Cade dal terzo piano della sua casa a La Spezia: bimbo grave al Meyer di Firenze - tgregione : Cade dal terzo piano della sua casa a La Spezia: bimbo grave al Meyer di Firenze - IvaniLaura : RT @AnsaLiguria: Bimbo cade da terzo piano,vivo ma grave. A Ceparana (La Spezia), ricoverato a Firenze #ANSA - IW1PRT : RT @ansa_liguria: Bimbo cade da terzo piano,vivo ma grave: A Ceparana (La Spezia), ricoverato a Firenze -

(Di mercoledì 16 maggio 2018) Undi treè precipitato dalladi casa, a Ceparana, in provincia di La. A dare l'allarme la mamma, che era in casa con lui. Il piccolo, che non era cosciente, è stato trasferito con l'elisoccorso Pegaso all'ospedale pediatrico Meyer di. Sarebbe in gravi condizioni.