La sorpresa in campo | portiere usa lo smartphone

Serie C - Lecce- Fondi : sorpresa in campo - Liverani sorride : Il Lecce è giunto a sole 3 gare dal sogno. Manca pochissimo davvero alla promozione diretta, 3 match da giocare con la massima intensità e senza sottovalutare minimamente gli avversari che, pur essendo di rango inferiore ai giallorossi, possono comunque dar fastidio e giocare di rimessa mettendo in difficoltà i salentini (come, tra l'altro, è accaduto nelle gare di andata). I prossimi 3 avversari si chiamano Racing Fondi, Paganese e Monopoli, ...

Serie C - ecco quanti tifosi del Lecce saranno a Cosenza : sorpresa in campo Video : Il Lecce [Video] capolista della #Serie C, domani giochera' su uno dei campi più difficili del girone meridionale del terzo campionato professionistico di calcio italiano: quello di #Cosenza. Finora, i calabresi in casa hanno avuto un buon cammino, conquistando 20 dei 37 punti totali in classifica. Per il Cosenza, in casa sono arrivate 5 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte. Dopo la vittoria odierna del Catania sulla Reggina, il Lecce [Video] però ...