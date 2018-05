La sorellastra della Markle torna all' attacco | Sono americana | Meghan non può

huffingtonpost

(Di mercoledì 16 maggio 2018) Ladinon si arrende ead attaccare sua sorella. Dopo la polemica famigliare che ha seguito l'annuncio dell'assenza (volontaria o meno, ancora non è del tutto chiaro) del padrefidanzata del principe Harry al matrimonio reale, l'ultimo exploit di Samantha Grantè contenuto in un video pubblicato dal sito TMZ. Nel filmato, la donna si rivolge alla sorella dicendole che non ha il diritto di dirle quando parlare o cosa dire: "Non mi puoi censurare. Questa è l'America, dannazione! Si, seriamente".'s Sister Samantha SaysHas No Right to Muzzle Her https://t.co/7QSbdltxgM — TMZ (@TMZ) 16 maggio 2018Samantha, intervistata dai media britannici ed americani, insiste nell'affermare che non sta gettando fango su sua sorella, ma sta solo difendendo se stessa e la sua famiglia. La donna, inoltre, ha ...