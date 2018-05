La scuola media di Vittuone in mostra a Villa Resta

Pioggia di premi alla scuola media Leonardo da Vinci al concorso musicale di Città di Castello : Grande soddisfazione per la scuola media Leonardo da Vinci dell'Istituto Comprensivo Lucca 2 al 20esimo concorso nazionale Zangarelli di Città di Castello svoltosi il 10 e l'11 maggio. Primo premio ...

Alla scuola media "Fucini" di San Marcello il "Muoviamoci Ragazzi! Day" : ... ideato con l'obiettivo di promuovere lo sport, i suoi valori di condivisione e di inclusione sociale e la buona alimentazione di tutti i giorni. Alla giornata parteciperanno le judoke della ...

scuola/ Prova di italiano in terza media - riprendiamoci la libertà di sbagliare e di imparare : Tanto si è detto sulle indicazioni del decreto relativo all'esame di terza media. I docenti sono chiamati a scegliere e innovare, lo facciano sul serio. SERENELLA BERTOLI(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ Prova di italiano in terza media, un'esperienza di libertà ancora possibile, di E. ValcamonicaSCUOLA/ Esame di terza media, tutte le novità di una riforma scritta con la testa, di R. Paggi

Media del 7 - 5 a scuola? Arriva l’assegno per i più bravi : L’idea viene da lontano, anche se forse gli stessi docenti dell’Istituto Buonarroti – Fossombroni di Arezzo non lo sanno: che fosse necessario pagare gli studenti per i buoni risultati scolastici era un provvedimento già sotto mesame secondo dopoguerra. Perché i figli degli operai potessero proseguire negli studi, si diceva, non bastava la scuola gratuita. Era necessario rimborsare alle famiglie quella stessa parte di reddito che il figlio ...

scuola media - i voti gonfiati a fine anno sviliscono la valutazione : La Scuola volge al termine. A maggio – quel che ne rimarrà, tra scioperi, uscite d’istruzione e spettacoli di fine anno, che molti istituti organizzano per consuetudine – le ultime prove. Poi gli scrutini e le pagelle. Quelle online, naturalmente. Alla Scuola media come alle elementari e alle superiori. Già, alle medie più che altrove. Qui le valutazione di fine anno subivano non di rado una metamorfosi, almeno fino alle novità ...

E voi - ricordate il primo giorno di scuola media? : Ogni nuovo inizia si porta dietro una strana sensazione mista tra paura ed eccitazione, a tutte le età. Una delle prime prove a cui siamo chiamati, da bambini, è l’ingresso alla scuola. Il primo giorno alle elementari passa alla storia della nostra vita, tra foto scattate all’ingresso di scuola, in cui spesso i più emozionati sono i genitori e la curiosità di scoprire quale sarà il nostro banco e soprattutto cosa ci attende tra le ...

Bari - clochard accoltellato davanti a una scuola media : Un uomo senza fissa dimora di 45 anni è stato trovato riverso a terra, ferito con colpi di arma da taglio al torace, sulla scalinata della scuola media Amedeo D'Aosta di Bari, nel quartiere Japigia. ...

