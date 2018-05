La Roma muove le punte | ecco i nomi del mercato | Balotelli affascina i tifosi

A Rimini il patto : Emilia Romagna e Marche insieme per promuovere il turismo : ... ma anche l'impegno reale della politica a favore dello sviluppo turistico, risorsa ormai considerata, non più soltanto a parole, fondamentale per l'economia e la ripresa economica del paese. La '...

Roma - il murale col boss dello spaccio che nessuno rimuove – L’istantanea di Caporale : “Serafino, sei il nostro angelo”. La gigantografia del boss Serafino Cordaro, assassinato nel 2013, capo del clan monopolista dello spaccio di droga a Tor Bella Monaca campeggia su un muro di un palazzo del quartiere, un caseggiato per giunta di proprietà comunale. Da cinque anni è lì. Tutti lo sanno, nessuno lo toglie. Ventiquattro ore invece ha campato il murale dello street artist Tvboy che aveva ritratto Di Maio e Salvini in un bacio ...

Bebe Vio presenta i Giochi senza barriere - con i talenti di Amici a Roma per promuovere lo sport tra ragazzi disabili : Ospite a sorpresa ad Amici di Maria De Filippi, Bebe Vio presenta i Giochi senza barriere: un evento sportivo a scopo benefico, promosso dall'associazione Art 4 sports. La campionessa mondiale di scherma ha presentato sul palco di Amici la crew Ill Abilities, corpo di ballo composto da persone con disabilità fisiche. In pista, anche l'ormai nota Paddy Jones, ballerina ottantatreenne che ha conquistato tutti insieme a Lo stato sociale al ...

Bambina scrive poesia in dialetto Romanesco sulla sua dislessia : “Capolavoro”. A soli 10 anni commuove tutti. La mamma ha deciso di condividere il componimento sui social e in pochi minuti è diventata virale : Una poesia semplice, intensa, diventata virale in pochi giorni grazie all’orgoglio di mamma Giorgia, socia della sezione romana dell’Associazione Italiana dislessia. “Aurora – spiega Giorgia – voleva condividere questo successo con chi combatte tutti i giorni per i nostri diritti. Spera che la leggano soprattutto i bambini che prendono i giro i compagni dislessici”. La notizia è stata ripresa da tutti i ...

Pizza bianca Romana alla pala del fornaio - nasce comitato per tutelare e promuovere uno dei prodotti storici più caratteristici della Capitale : Un comitato per tutelare e valorizzare la “Pizza bianca romana alla pala del fornaio”, uno dei prodotti gastronomici storici più caratteristici della Capitale. A costituirlo è Assopanificatori Confesercenti. Il comitato, che si rivolge sia ai panificatori di Roma, sia ai cittadini che desiderano preservare la tradizione della Pizza romana, sarà presentato: MERCOLEDÌ 18 APRILE 2018 A PIAZZA MADONNA DEI MONTI ALLE ORE 12.30, PRESSO IL GAZEBO ...

Roma - perché nessuno muove un dito per la frigo-valley? : Foto: Il Fatto Quotidiano Il Fatto Quotidiano racconta oggi un caso di inquinamento selvaggio ai limiti dell’assurdità. Una gigantesca discarica abusiva di frigoriferi, prontamente ribattezzata “frigo-valley”, ai confini di Roma, nel dettaglio ad Albuccione, nel perimetro del comune di Tivoli, limite Nord-Est della Capitale. Una distesa di carcasse sulle sponde dell’Aniene, uno dei principali affluenti del Tevere, spogliate dei materiali e dei ...

Roma - Ünder : "Ho detto no al City per la Roma. Dzeko mi dice come muovermi" : La sua assenza a Barcellona per la Roma sarà una tegola pesante, perché negli ultimi due mesi Cengiz Ünder è quello che ha segnato di più: sei gol tra campionato e Champions, uno in più di Dzeko. Al ...

Roma : Arriva il Gran Premio - ecco come muoversi : Il 14 aprile debutta la ‘Formula E’ a Roma – Roma – Il 14 aprile 2018 a Roma debutta la Formula E, evento sportivo di rilievo internazionale, con... L'articolo Roma: Arriva il Gran Premio, ecco come muoversi proviene da Roma Daily News.

Roma : gel solvente per rimuovere scritte oltraggiose su targa Moro : Roma – rimosse scritte su targa commemorativa Aldo Moro in via Fani Roma – Oltraggiato ancora una volta il monumento inaugurato lo scorso 16 marzo... L'articolo Roma: gel solvente per rimuovere scritte oltraggiose su targa Moro proviene da Roma Daily News.

Neve a Roma : 838 interventi per rimuovere rami e 143 per alberi : Roma – 1.000 interventi per rimuovere rami e alberi e 400 per liberare strade Roma – Pinuccia Montanari, assessora alla Sostenibilità ambientale, ha voluto elencare... L'articolo Neve a Roma: 838 interventi per rimuovere rami e 143 per alberi proviene da Roma Daily News.

Roma - proposta di matrimonio alla Rinascente di piazza Fiume : lei si commuove : Sorpresa Romantica, sabato sera, per un'addetta alle vendite della Rinascente di piazza Fiume. Ilaria aveva appena terminato il suo turno di lavoro quando si è trovata di fronte il fidanzato Enzo che, ...

Maltempo Emilia-Romagna : Aipo rimuove tronchi e accumuli sul torrente Enza : Con l’aumento dei livelli idrometrici del torrente Enza dell’ultima settimana, dovuti allo scioglimento della neve in montagna, il materiale vegetale che si era depositato lungo le sponde è stato preso in carico dalle corrente, creando accumuli in alcuni punti localizzati dell’Enza – a Enzano (Parma) e Lentigione (Reggio Emilia) – che rischiavano di ridurre le condizioni di officiosità del corso d’acqua; inoltre le variazioni di livello ...