La riabilitazione ora è definitiva La procura non impugna il verdetto su Berlusconi

La riabilitazione ora è definitiva La procura non impugna il verdetto su berlsuconi : La riabilitazione di Silvio Berlusconi è definitiva. La procura generale infatti non ha impugnato il provvedimento del Tribunale di sorveglianza. Di fatto venerdì scorso il Tribunale aveva fatto decadere l'incandidabilità di Berlusconi e gli effetti sulla condanna della legge Severino. La procura aveva 15 giorni di tempo per impugnare il provvedimento. La procura ha scelto dunque di non opporsi al verdetto. E a questo punto nessun ostacolo può ...