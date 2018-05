La reggia di Mar-a-Lago di Trump è in stile italiano | sanitari d' oro e tre rifugi

Ligue1 : il Marsiglia pareggia 3-3 in casa del Guingamp : Frena in campionato il Marsiglia con la testa alla finale di Europa League di mercoledì contro l’Atletico Madrid. La squadra di Garcia si fa rimontare 2 gol in casa del Guingamp, per poi rischiare di perdere. Alla fine ci pensa Thauvin, autore di una doppietta, a fissare il risultato sul 3-3 definitivo. Un pareggio che lascia il Marsiglia al quarto posto, a pari punti con il Lione atteso dallo Strasburgo impegnato per non retrocedere. ...

Il Parmigiano reggiano tra i 10 marchi più noti mondo. 'Ma serve maggiore tutela' : Il Parmigiano Reggiano Dop, secondo una ricerca Ipsos è uno dieci marchi più riconosciuti al mondo, ma se il 98% dei consumatori italiani dichiara di riconoscere il marchio pochi sanno cosa distingue ...

Moro - la figlia Maria Fida : 'Voglio fare causa alle istituzioni per complicità - favoreggiamento e omissione' : A quarant'anni dall'omicidio dell'esponente della Dc, parla a "Matrix Chiambretti" la figlia Maria Fida , che lancia pesanti accuse alla politica di allora e a quella attuale. "Non solo non hanno ...

San Benedetto - 25 chili di marijuana sulla spiaggia dopo la mareggiata : SAN Benedetto Nel corso di servizi di prevenzione e repressione del fenomeno dello spaccio di stupefacenti, personale della Squadra Volante, unitamente agli agenti del commissariato di polizia di San ...

Samsung (finalmente) pareggia Apple - ma il merito non è degli smartphone : lunga vita ai semiconduttori : Finalmente ce l'ha fatta Samsung a chiudere il gap in redditività nei confronti degli acerrimi rivali di Apple. A certificarlo i dati relativi al Q1 2018 L'articolo Samsung (finalmente) pareggia Apple, ma il merito non è degli smartphone: lunga vita ai semiconduttori proviene da TuttoAndroid.

Allerta Meteo Molise : criticità gialla per temporali - vento forte e mareggiate : La Protezione civile regionale del Molise ha diramato un’avviso di Allerta Meteo criticità “gialla“: il bollettino indica per tutta la giornata di oggi, e per le successive 24-36 ore, piogge diffuse e temporali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attivitàelettrica e locali grandinate. Previsto anche vento forte con raffiche di burrasca dai quadranti orientali e mareggiate lungo la ...

Allerta meteo Sicilia : previste mareggiate e venti di burrasca : La Protezione civile regionale ha diramato un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico in Sicilia, valido fino alle ore 24 di domani. In particolare si segnalano condizioni meteo avverse dal pomeriggio di oggi e per 24-36 ore, con precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e venti forti o di ...

Al via fase di forte maltempo con piogge diffuse - forti venti e mareggiate : Roma - maltempo CON VORTICE MEDITERRANEO - La prima perturbazione del mese di maggio aprirà una fase meteo marcatamente instabile a causa della genesi di un vortice di maltempo che insisterà per diversi giorni sul Mediterraneo. L'aria fredda in arrivo dal Nord Atlantico si spingerà sin verso le coste del Nord Africa favorendo la genesi di un insidioso vortice di bassa pressione, che dalla Tunisia si andrà approfondendo ...

Allerta meteo Puglia : da domani venti forti e mareggiate : Il prefetto di Bari, Marilisa Magno, con un comunicato rende noto che la Protezione civile regionale ha diramato un’Allerta meteo per condizioni avverse in Puglia dalla tarda mattinata di domani, 2 maggio e per le successive 24-36 ore. Si prevedono venti forti o di burrasca, con raffiche fino a burrasca forte, sud-orientali. Mareggiate lungo le coste esposte. L'articolo Allerta meteo Puglia: da domani venti forti e mareggiate sembra ...

Castellammare - Oggi al via il cartellone eventi. Primo spettacolo alla reggia di Quisisana : Nel corso dei 18 giorni di spettacoli, la ditta vincitrice della gara li organizzerà nelle diverse cornici culturali stabiesi ma senza spostarsi nelle Antiche Terme o in villa comunale, nel nuovo ...

Motocross - a che ora gareggia Tony Cairoli martedì 1° maggio? GP di Russia infrasettimanale - il programma completo della MXGP : Gara infrasettimanale per il Mondiale Motocross. Il GP di Russia, infatti, si correrà domani 1° maggio, giornata della festa della primavera e del lavoro nel paese dell’Est. In MXGP Antonio Cairoli deve rincorrere l’olandese Jeffrey Herlings, che sta prendendo il largo nel Mondiale dopo le due doppiette portate a casa in Italia e in Portogallo. Non solo, il pilota della KTM ha pure già trionfato nella Qualifying Race di oggi. Le due ...