La prof disabile salvata dai suoi studenti | ' Ecco perché sono rimasta incastrata'

Torre Annunziata - prof disabile si sente male in casa : salvata dagli studenti : Questa è una storia che Edmondo De Amicis avrebbe potuto scrivere il suo “Cuore”. La storia di una professoressa rimasta sul pavimento per 48 ore, incosciente, finché i suoi studenti si sono allarmati per la sua assenza da scuola e l’hanno salvata. È grazie a loro se la docente dell’istituto tecnico Cesaro di Torre Annunziata, in provincia di Napoli, è stata soccorsa dai medici ed è riuscita a tornare al suo lavoro. ...

Schiaffi - pizzichi - insulti : il prof maltrattava l'alunna disabile di 9 anni. Arrestato a Potenza : Ha picchiato "quotidianamente" un'alunna disabile di nove anni a lui affidata: su decisione del gip di Potenza, un insegnante di sostegno è stato Arrestato e posto ai domiciliari. Le indagini dei Carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica di Potenza, hanno inoltre permesso di accertare che l'insegnante, quando sostituiva le maestre di ruolo, prendeva a Schiaffi anche altri alunni e infliggeva loro punizioni per evitare che ...

Catania - ferì un alunno disabile - chiesto il giudizio per una prof : chiesto dal pm Michela Maresca del Tribunale di Catania il rinvio a giudizio per una donna catanese. Una vicenda dai contorni ancora oscuri che parte da Gravina. Riguarda un caso di presunto ...

Per il prof di Avellino sospeso dopo molestie su una 16enne una precedente accusa di abusi su un'alunna disabile : La molestia si sarebbe consumata a scuola, in aula, durante l'ora di lezione. Mentre la aiutava nelle attività di laboratorio, il Professore le avrebbe toccato il seno, una coscia, il sedere. L'insegnante del liceo artistico "Paolo Anania De Luca" di Avellino, accusato di violenza e stalking, sospeso dal servizio e agli arresti domiciliari dopo la denuncia di una studentessa dell'istituto, pedinata e palpeggiata sul bus che prendeva per ...

Cosa hanno fatto a una prof disabile di Torino : il video choc è stato poi scambiato dai ragazzi via social. I responsabili sono stati individuati - ma è polemica tra i docenti : “E questa sarebbe la pena?”. I dettagli di una vicenda da brividi : Da brividi. questa notizia fa gelare il sangue. La diamo affinché sia da monito per molti genitori (soprattutto) e anche altri professori, perché l’educazione dei più giovani torna ad essere un’emergenza in Italia. La Stampa di Torino racconta l’ultima sconcertante vicenda, agita da un gruppetto di sconsiderati, vili almeno quanto arroganti nel loro infierire contro una donna fragile, dalla corporatura minuta e, soprattutto, ...

prof disabile legata a una sedia e presa a calci : shock in una scuola superiore : I fatti risalgono a un mese fa, ma solo oggi ne viene data notizia sui quotidiani locali. Nella classe prima di una scuola superiore di Alessandria alcuni studenti hanno legato con lo scotch alla...