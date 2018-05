La Procura non si oppone | ora è ufficiale | Berlusconi è candidabile

Berlusconi - la Procura generale di Milano non si oppone alla riabilitazione : Proprio oggi il presidente di Forza Italia è stato rinviato per corruzione legata a falsa testimonianza, con Mariano Apicella - La procura di Milano ha deciso di non opporsi alla riabilitazione ...

Riabilitazione Berlusconi - la Procura generale di Milano non si opporrà : Silvio è candidabile : Silvio Berlusconi è ufficialmente candidabile alle elezioni. O, meglio, il nuovo status non rischia di essere messo in discussione da un eventuale ricorso contro la decisione del tribunale. La Procura generale di Milano, infatti, ha deciso di non opporsi alla Riabilitazione concessa all’ex Cavaliere dal Tribunale di Sorveglianza (provvedimento già esecutivo). Il Procuratore generale Roberto Alfonso e il sostituto pg Maria Saracino, nel ...

Berlusconi - la Procura generale non si oppone alla riabilitazione : La procura generale di Milano guidata da Roberto Alfonso ha deciso di non opporsi al provvedimento con cui il tribunale di sorveglianza ha copncesso la riabilitazione al premier Silvio Berlusconi. Il ...

Berlusconi di nuovo candidabile - la Procura generale non si oppone : definitiva la riabilitazione : Dopo aver letto le carte, il magistrato ritiene che nel provvedimento non ci siano vizi di legittimità. Specie nella parte sulla buona condotta nonostante i...

Stamina - Procura 'Vannoni a giudizio' : ANSA, - TORINO, 14 MAG - Nuova richiesta di rinvio a giudizio per Davide Vannoni, padre del cura Stamina. Lo ha chiesto la Procura di Torino in un nuovo filone di indagine sulla metodica. L'udienza ...

Corruzione : Procura ha chiesto carcere per Montante ma per gip non c'è reato mafia : Palermo, 14 mag. (AdnKronos) - La Procura di Caltanissetta aveva chiesto l'arresto per l'imprenditore Antonello Montante contestando anche il reato di concorso esterno in associazione mafiosa. Ma il gip ha negato la richiesta, scegliendo i domiciliari perché, a suo avviso, l'ex Presidente degli indu

La Procura : "Pamela violentata da Oshegale" - ma il Gip non è d'accordo : In conferenza stampa il Procuratore della repubblica della città marchigiana ha detto che la giovane romana sarebbe "stata costretta a un rapporto sessuale", ma l'accusa resta di concorso in omicidio

Omicidio Pamela Mastropietro. La Procura : “Violentata da Oseghale”. Il Gip : “Non ci sono prove” : Secondo la Procura la 18enne romana sarebbe stata violentata prima di essere uccisa. Per il gip, tuttavia, questa ipotesi non è supportata da sufficienti indizi.Continua a leggere

Pamela - la Procura : 'È stata violentata da Oseghale'. Ma il gip non ci crede : Pamela Mastropietro venne violentata da Innocent Oseghale mentre era in condizioni fisiche menomate per l'assunzione di eroina. Lo sostiene il Procuratore della Repubblica di Macerata Giovanni Giorgio ...

Allegri-Tagliavento : la Procura Figc non apre l'indagine : Non c'è niente su cui indagare. Fonti vicine alla Figc fanno sapere che non c'è alcuna inchiesta da parte della Procura federale sui video circolati dopo Inter-Juventus, dallo scambio di battute fra ...

Torino - per la Procura chi ha appeso i manifesti No Vax non ha commesso un reato : La Procura di Torino non ha ravvisato che l'affissione dei manifesti No Vax costituisse un reato.Continua a leggere