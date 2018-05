La nuova sfida delle banche | liberare i debiti «incagliati»

The Voice of Italy 2018 : la vittoria di Maryam (team Al Bano) e una nuova sfida : Le previsioni di pubblico e bookmakers si sono avverate: Maryam Tancredi, data per super-favorita, è infatti stata eletta The Voice of Italy 2018. Il secondo posto è andato a Beatrice Pezzini e il terzo ad Andrea Butturini, mentre all’ultimo si è piazzata Asia Sagripanti (con la consolazione di essere stata l’unica a pubblicare un inedito che può dire proprio al 100%, da cantautrice). La finale si è svolta in un clima adrenalinico, ...

Medicina - nuova sfida per il papà del Cyberknife : raggio-bisturi mini e senza bunker : Dopo aver inventato il ‘robot radiochirurgo’, lo ha rimpicciolito, messo in un guscio e liberato dal bunker. E’ la nuova sfida di John Adler, professore all’università americana di Stanford, neurochirurgo papà del raggio-bisturi Cyberknife. Un’avventura, la sua, che si è giocata nel cuore della Silicon Valley, “luogo speciale per la tecnologia”, come lo ha definito in passato, dove “realizzare il ...

Vuoi Scommettere? : la nuova sfida di Michelle Hunziker slitta a giovedì 17 maggio 2018 : Con la nota conduttrice anche la figlia Aurora Ramazzotti. Maria De Filippi tra gli ospiti della prima puntata.

Carate - la nuova sfida di Jonny Polotto : una pizza nello spazio per il record - VIDEO : VIDEO - Jonathan Polotto, studente a Carate Brianza, youtuber e VIDEOmaker, racconta la sua nuova impresa: si chiama "Space pizza Mission", appuntamento il 24 giugno per lanciare una pizza , e non ...

Aurora Ramazzotti/ La nuova sfida televisiva con mamma Michelle Hunziker in Vuoi scommettere? (Verissimo) : Aurora Ramazzotti, la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker è pronta al debutto in televisione al fianco della madre nella nuova trasmissione "Vuoi scommettere?" (Verissimo)(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 06:13:00 GMT)

Wind : nuova All Inclusive a tempo per sfidare Vodafone e Tim che rispondono : 25 aprile, data da cerchiare in rosso sul calendario, anzi in arancione. Festa della Liberazione in Italia, ultima data disponibile per attivare le offerte con cui Wind prova a crescere in quanto a numero di clienti, rubandoli a Vodafone, Tim e a tutta la concorrenza. La Wind Smart 9 Special Limited Edition, ad esempio, permette di attivare 1000 minuti e 15 gb mensili attraverso un'offerta a cui è possibile aderire solo on line. Per reperire ...

DIRETTA MOTOGP GP AMERICHE 2018/ Streaming video Sky prove libere Fp1 e Fp2 live : Rossi e Marquez - nuova sfida : DIRETTA MOTOGP prove libere FP1 e FP2 live GP delle AMERICHE 2018 ad Austin (Texas), oggi venerdì 20 aprile: cronaca e tempi delle prime due sessioni in programma.(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 15:40:00 GMT)

Joshua vs Wilder si sdoppia - clamorosa svolta per la nuova 'sfida del secolo' Video : Il nuovo 'match del secolo' si può fare e questa non è una novita' [Video]. Ma la clamorosa soluzione che stanno architettando gli organizzatori è assolutamente esaltante per tutti gli appassionati di #boxe. Entro la fine del 2018 non solo si potrebbe assistere all'atteso match tra Anthony Joshua e Deontay Wilder per la riunificazione del titolo mondiale dei #pesi massimi, ma anche ad una pronta rivincita due mesi dopo. Insomma, è in arrivo un ...

Sorpresa per Fortnite - scovata nuova sfida Skydive? Le immagini : L'aggiunta della modalità Replay in Fortnite è stata molto utile per i giocatori, dato che è stata già usata per scovare una strana cometa sotto le torri inclinate. Questa non è l'unica scoperta: recentemente è stato trovato un indizio che porterebbe a una nuova sfida. L'ultima scoperta utilizzando la modalità Replay ha visto i giocatori guardare in alto anziché in basso. Pare proprio che in Fortnite sarà aggiunta una sfida di paracadutismo, ...

Fernando Alonso alla 500 Miglia di Indianapolis? Lo spagnolo pronto per la nuova sfida : Fernando Alonso sarebbe molto vicino a disputare la 500 Miglia di Indianapolis 2018. Manca ancora l’ufficialità ma stando alle indiscrezioni riportate da Eurosport, lo spagnolo sarà quasi certamente al via della mitica corsa automobilistica sull’ovale statunitense. L’asturiano si era ritirato lo scorso anno a causa di problemi al motore quando era in piena lotta per la vittoria, questa volta ci proverà nuovamente. Il pilota ...

Condom Challenge - cos'è? / Video - la nuova sfida demenziale di inalare un preservativo : cosa si rischia : Condom Challenge, cos'è? Video, la nuova sfida demenziale di inalare un preservativo: cosa si rischia. Le ultime notizie su una vecchia moda tornata d'attualità(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 16:20:00 GMT)

nuova sfida giovanile - sniffare profilattici : rischio mortale per la fama social Video : Giochi mortali o molto rischiosi pur di esistere virtualmente, ottenere like, visite e followers sui social. L'ultima demenziale e folle #sfida in voga tra adolescenti americani allo sbaraglio e che rischia di avere to presso i coetanei di ogni parte del globo, si chiama Condom snorting challenge e prevede un uso improprio del #preservativo. Ultima di una lunga serie di 'prove' che impazzano sul Web: dal mangiare pasticche di detersivo [Video] ...

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni : "Sono pronta per affrontare il domani" - nuova sfida per Gemma (Trono Over) : UOMINI e DONNE, Anticipazioni trono Over. Gemma Galgani: dopo la storia con Giorgio Manetti, l'amore tarda ad arrivare. pronta la proposta di Maria De Filippi?(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 11:20:00 GMT)

nuova sfida giovanile - sniffare profilattici : rischio mortale per la fama social : Giochi mortali o molto rischiosi pur di esistere virtualmente, ottenere like, visite e followers sui social. L'ultima demenziale e folle sfida in voga tra adolescenti americani allo sbaraglio e che rischia di avere seguito presso i coetanei di ogni parte del globo, si chiama "Condom snorting challenge" e prevede un uso improprio del preservativo. Ultima di una lunga serie di 'prove' che impazzano sul Web: dal mangiare pasticche di detersivo per ...