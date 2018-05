La notte dei musei 2018

Torna la notte europea dei musei il 19 maggio - : In questa data è prevista un'apertura serale straordinaria di 3 ore per accedere alle esposizioni, al costo simbolico di un euro

‘La notte del Maestro’ - calcio ma non solo a San Siro : prevista nell’intervallo l’esibizione dei Soul System : A bordocampo per Sky Sport ci sarà un commentatore d’eccezione: Alessandro Cattelan. Durante l’intervallo si esibiranno i Soul System, vincitori di X-Factor 2016 A meno di una settimana da La notte del Maestro cresce l’attesa per il match di addio di Andrea Pirlo. Saranno tantissimi i giocatori che lunedì 21 maggio allo Stadio Meazza renderanno omaggio ad uno dei calciatori più forti di sempre. Ma non sarà una serata di solo calcio. Sono ...

Biella : notte Europea dei Musei - apertura serale per il Museo del Territorio : Il Museo del Territorio Biellese aderisce anche per l'edizione 2018 alla 'Notte Europea dei Musei' , prevista per la giornata del 19 maggio, e apre eccezionalmente di sera con ingresso gratuito dalle ...

[Il retroscena] La notte della Repubblica per colpa dei partiti irresponsabili. Cercando una zattera : Si va dall'economista e giurista Sabino Cassese, a illustri nomi della Corte Costituzionale, come Marta Cartabia, Giovanni Maria Flick, Giuseppe Tesauro, a esperti internazionali di economia e ...

“Una bomba nella pancia”. Si sveglia di notte con dei dolori fortissimi. I genitori la portano subito in ospedale - ma quello che scoprono i medici è assurdo : “Una cosa inimmaginabile” : Tutto è iniziato qualche mese fa, quando Evie-Mai Griffiths, una bimba di Liverpool di appena 6 anni, si è svegliata nel cuore della notte con dei doloro atroci alla pancia. I suoi genitori si sono subito allertati, ma hanno pensato che si trattasse di una semplice costipazione, mai avrebbero immaginato che da quel momento sarebbe iniziato un incubo senza fine. Visto che la piccola continuava a stare male, la coppia ha deciso di portarla ...

notte di terrore - svegliata dai ladri. Ho sentito il rumore dei passi : Sono entrati mentre la figlia stava dormendo nel suo letto. «Ho sentito prima armeggiare alla porta, poi il rumore dei passi», racconta la donna che ha avuto una grande prontezza. Tutto il fatto si è svolto in un’ora. I genitori - siamo a Lorenzo a Pagnatico, frazione di Cascina - vanno al cimitero in visita ad alcuni parenti che non ci sono più. Parcheggiano l’auto, ma una volta tornati a riprenderla, trovano alcuni danni. E, si accorgono, poco ...

Dzeko - l'uomo dei gran finali «Voglio un'altra notte magica» : Marcello Di Dio Roma Quella sua esultanza sotto la Sud, il cuore del tifo giallorosso, con le lunghe braccia in apertura alare, è una delle immagini simbolo di uno dei centravanti più forti della ...

Il Napoli crolla a Firenze dopo la notte dei veleni di San Siro - ma Sarri reagisce con grande stile : “scusateci - è stata la nostra partita peggiore” : Il Napoli è crollato mentalmente a Firenze, le assurde scelte arbitrali che hanno deciso Inter-Juve hanno condizionato la testa dei ragazzi di Sarri che già devono fare l’impossibile per competere con una squadra molto più attrezzata, poi inevitabilmente vengono travolti dall’umana debolezza nel momento in cui possono immaginare che non ci sia nulla da fare perchè tutto sembra già deciso. Questo Napoli continua a meritare soltanto ...

Napoli - la lunga notte di Capodichino : l'abbraccio dei diecimila agli eroi azzurri : La lunga notte di Napoli comincia al fischio finale di Rocchi, quando il migliaio di azzurri presenti all?Allianz Stadium tolgono la maschera e alzano le mani al cielo, festeggiando la vittoria...

La Fanfara dei Bersaglieri apre di corsa le visite di notte ai Musei Vaticani : Città del Vaticano - Le sale silenziose, immerse in una atmosfera quasi sospesa, sicuramente una cosa più unica che rara visitare i Musei Vaticani in queste condizioni, visto che di giorno sono presi ...

Anna Tatangelo e Stash dei The Kolors - notte a Milano l’indiscrezione : Anna Tatangelo e Stash insieme per una notte: almeno è quanto emerge dalla stampa rosa che ha registrato un’insolita e curiosa vicinanza tra i due. Ma andiamo con ordine. E’ bastato un piccolo trafiletto nella rubrica di Dagospia, Milano Confidential, che raccontava di un singolare avvistamento notturno: Anna Tatangelo, in crisi con Gigi D’Alessio, si è incrociata con un altro cantante. Sarebbe stata vista con Stash, il bellone ...

