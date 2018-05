huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: La lotta operaia di Vincent Lindon accende il Festival - sottoilcielorsz : RT @HuffPostItalia: La lotta operaia di Vincent Lindon accende il Festival - HuffPostItalia : La lotta operaia di Vincent Lindon accende il Festival - mmm19510 : @ernesto06492956 @CinziapaolaD @lory_cattori @Katia9956 @potere_alpopolo @comeDonQuixote @ViolaCarofalo… -

(Di mercoledì 16 maggio 2018) Ha incassato 18 minuti di applausi filati, chissà se i nostri compatrioti lo annoteranno, non essendo un film italiano... E ha fatto il record di applausi anche prima della proiezione, "al buio", sulla fiducia. Perché "En guerre" è una rarità, un film operaio, non dico militante, perché è un'espressione passata di moda. Non sono passate di moda le multinazionali che chiudono gli stabilimenti, anzi sono di massima attualità, per gli operai che restano in mezzo a una strada.La coppia Stéphane Brizé –rilancia e raddoppia, dopo quel "La loi du marché" che nel 2015 ha incoronatomiglior attore del. Insieme, in 23 giorni e con pochi soldi (perché non è esattamente il tipo di film che sbanca ai botteghini) hanno prodotto "En guerre".Due citazioni sono d'obbligo. La prima, ...