La Lega Dilettanti replica a Marotta sullo spareggio femminile Juve-Brescia | ' Grave

E’ morto Elio Giulivi - ex presidente della Lega nazionale dilettanti : E’ morto Elio Giulivi, l’ex presidente della lega nazionale dilettanti ed ex presidente dell’Elttrocarbonium calcio. Giulivi, 85 anni, è deceduto ieri sera all’Ospedale di Terni dove era stato ricoverato a fine marzo per le gravi ferite riportare in un incidente stradale nei pressi di Capitone. Giulivi ha guidato la lega dilettanti per 11 anni. (AdnKronos) L'articolo E’ morto Elio Giulivi, ex presidente della lega ...

Calcio addio a Elio Giulivi - per 11 anni presidente della Lega Dilettanti : TERNI - Mondo del Calcio in lutto per la morte, a 85 anni, di Elio Giulivi. presidente della società umbra Elettrocarbonium, ha guidato la Lega Nazionale Dilettanti dal 1987 al 1998, passando poi il testimone ...

E’ morto Elio Giulivi - ex presidente della Lega nazionale dilettanti : E’ morto Elio Giulivi, l’ex presidente della lega nazionale dilettanti ed ex presidente dell’Elttrocarbonium calcio. Giulivi, 85 anni, è deceduto ieri sera all’Ospedale di Terni dove era stato ricoverato a fine marzo per le gravi ferite riportare in un incidente stradale nei pressi di Capitone. Giulivi ha guidato la lega dilettanti per 11 anni. (AdnKronos) L'articolo E’ morto Elio Giulivi, ex presidente della lega ...

Lega Dilettanti chiede di votare per la Figc : La Lega Dilettanti chiede all'unanimità la convocazione di un assemblea elettiva della Federcalcio: si è completata stamattina la raccolta delle firme dei deLegati, con una mozione unanime per la ...

Figc - Lega Dilettanti chiede di votare : ANSA, - ROMA, 11 MAG - La Lega Dilettanti chiede all'unanimità la convocazione di un assemblea elettiva della Federcalcio: si è completata stamattina - apprende l'Ansa - la raccolta delle firme dei ...

Figc - la Lega Dilettanti chiede di votare : La Lega Dilettanti chiede all’unanimità la convocazione di un assemblea elettiva della Federcalcio: si è completata stamattina – apprende l’Ansa – la raccolta delle firme dei deLegati, con una mozione unanime per la richiesta di un nuovo voto. Nei giorni scorsi, Dilettanti, Lega Pro, Aic e Aia avevano trovato l’accordo per una candidatura unica alla presidenza, quella di Giancarlo Abete. L'articolo Figc, la Lega ...

Figc - la Lega Dilettanti ha raccolto le firme : chiesto voto all'unanimità : La Lega Dilettanti chiede all'unanimità la convocazione di un assemblea elettiva della Federcalcio: si è completata stamattina - apprende l'Ansa - la raccolta delle firme dei deLegati, con una mozione ...

Figc - Dilettanti - Lega Pro - calciatori e arbitri : 'Abete presidente' : La riunione delle componenti della Federcalcio intenzionate a chiedere subito un'assemblea elettiva , Lega Dilettanti, Lega Pro, sindacato calciatori e associazione arbitri, ha determinato, apprende l'...

Dilettanti - Lega Pro - Aic e Aia candidano Abete alla presidenza Figc : L'ex numero 1 della Figc è pronto a tornare in sella dopo le dimissioni seguite al flop dell'Italia ai Mondiali 2014. L'articolo Dilettanti, Lega Pro, Aic e Aia candidano Abete alla presidenza Figc è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Figc - Abete candidato presidente di Lega Dilettanti - Lega Pro - Aic e Aia : ROMA - La riunione delle componenti della Federcalcio intenzionate a chiedere subito un'assemblea elettiva , Lega Dilettanti, Lega Pro, sindacato calciatori e associazione arbitri, ha determinato, ...

Abete candidato alla Figc : proposto da Lega Dilettanti - Lega Pro - Aic e Aia : Fumata bianca. E' Giancarlo Abete il nome scelto dalle componenti federali riunite per chiedere un'assemblea elettiva straordinaria che faccia calare il sipario sulla gestione commissariale della Figc.

Lega Nazionale Dilettanti : incontro con organi giustizia : Anche per questa stagione si terrà, organizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti, l’incontro annuale con tutti gli organi di giustizia sportiva territoriali e dei giudici sportivi nazionali che operano nell’ambito della Lnd. L’appuntamento, fa sapere in una nota la Lega Dilettanti, è in programma per il 17 maggio e “costituirà un utile confronto tra tutti coloro che sono chiamati a operare in relazione alle attività della ...

Lega Nazionale Dilettanti : incontro con organi giustizia : Anche per questa stagione si terrà, organizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti, l’incontro annuale con tutti gli organi di giustizia sportiva territoriali e dei giudici sportivi nazionali che operano nell’ambito della Lnd. L’appuntamento, fa sapere in una nota la Lega Dilettanti, è in programma per il 17 maggio e “costituirà un utile confronto tra tutti coloro che sono chiamati a operare in relazione alle attività della ...